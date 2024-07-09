Lexus'tan dev kampanya: İndirimler 1 milyona yaklaştı!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 11:25

Güncelleme: 09.07.2024 - 11:25

Premium otomobil üreticisi Lexus, LBX, RX, NX ve RZ SUV modellerinde büyük indirimler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, temmuz boyunca sürecek kampanya, LBX'in satış kampanyasına ek olarak RX, NX ve RZ SUV modellerinde de büyük indirimler sunuyor. Kampanya kapsamında modele göre stoklarla sınırlı olacak şekilde 950 bin liraya varan indirimler dikkati çekiyor. Stoklarla sınırlı bu fırsatlar, Lexus'un hizmetlerinden biri olan online rezervasyona özel olarak sunuluyor.

Müşteriler, online.lexus.com.tr adresinden istedikleri modeli kredi kartıyla rezerve ederek indirimden faydalanabilecek. Buna göre markanın B-SUV modeli LBX modelinin Cool, Relax, Emotion ve Elegant atmosferleri, önemli indirimlerle satın alınabilecek. Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında LBX modellerinde 430 bin liraya varan indirimler bulunuyor.

LBX, üst düzey özelliklere sahip son nesil Lexus Safety System + ile GSR II Genel Güvenlik Yönetmeliği'ni de karşılıyor.

RX SUV MODELLERİ

RX 350h tam hibrit 570 bin liraya, RX 500h performans hibrit 320 bin liraya ve RX 450h+ plug-in hibrit 950 bin liraya varan indirimlerle dikkati çekiyor.

1998'de dünyanın ilk lüks SUV modeli olarak tanıtılan RX'in yeni SUV modeli aynı zamanda GSR II Genel Güvenlik Yönetmeliği'ne de uyumlu kapsamlı aktif güvenlik ve sürücü asistan sistemlerini içeren Lexus Safety System + ile donatıldı.

YÜZDE 15'E VARAN İNDİRİM

Lexus'un 'Online Rezervasyona Özel Yaz Fırsatları' kapsamında tam hibrit markanın D-SUV segmentindeki temsilcisi NX 350h modelleri 190 bin liraya varan ve plug-in hibrit NX 450h+ modeli ise 450 bin liraya varan indirimler mevcut.

Premium otomobil üreticisi Lexus'un tamamen yeni elektrikli D/E-SUV modeli RZ 450e de, temmuz boyunca devam edecek 'Online Rezervasyona Özel Yaz Fırsatları' ile sunuluyor. Elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen platform üzerine yapılan RZ 450e SUV modeli, markanın sürüş deneyimini, yüksek performansını ve kalitesini yüzde 100 elektrikli bir modelde bir araya getiriyor.

Lexus'un yeni elektrikli modeli RZ 450e ise temmuz boyunca 200 bin liralık bir indirimle satın alınabilecek. Lexus RZ 450e, tek şarjla ortalama 400 kilometrelik bir sürüş menzili sunarken DC hızlı şarj sistemiyle yüzde 80 kapasiteye kadar yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor.

Elektrikli RZ 450e, GSR II Genel Güvenlik Yönetmeliği'ni karşılayan güvenlik özelliklerine de sahip Üçüncü nesil Lexus Safety System + ile donatılan RZ, gelişmiş aktif güvenlik sistemleri ve sürücü asistan sistemlerinden yararlanıyor.