Lexus'tan şubat ayına özel fırsatlar...
Lüks otomobil markası Lexus hibrit ve elektrikli modellerinde şubat ayına özel kampanyalarını duyurdu.
Lexus, hibrit ve elektrikli modellerinde şubat ayına özel fiyat avantajları getiren kampanyasını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus'un tam hibrit SUV modelleri LBX, NX ve RX ile plug-in hibrit NX ve tamamen elektrikli RZ modelleri, belirlenen fiyatlarla Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'deki bayilerinde satışa sunuluyor.
LEXUS LBX
Lexus'un 1,5 litrelik tam hibrit motoruyla donatılan LBX modeli, 2 milyon 115 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
D-SUV segmentinde yer alan NX modeli ise tam hibrit ve 98 kilometreye kadar sıfır emisyonlu sürüş sağlayan şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla 3 milyon 890 bin liradan başlayan fiyatlarla alınabiliyor.
LEXUZ RZ 450e
Tamamen elektrikli RZ 450e modeli, 313 beygir gücüne sahip motoruyla 0-100 kilometre hızlanmasını 5,3 saniyede tamamlayabiliyor ve şubat ayı boyunca 3 milyon 500 bin liradan satışa sunuluyor.
E-SUV segmentinde yer alan RX 350h tam hibrit ve RX 450h+ plug-in hibrit versiyonları ise 5 milyon 450 bin liradan başlayan fiyatlarla Lexus bayilerinde yer alıyor. Lexus’un sedan segmentindeki ES 300h modeli ise 6 milyon 275 bin liradan satışa sunuluyor.
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