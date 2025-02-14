Lexus'tan şubat ayına özel fırsatlar...

Lüks otomobil markası Lexus hibrit ve elektrikli modellerinde şubat ayına özel kampanyalarını duyurdu.

Lexus'tan şubat ayına özel fırsatlar...
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 13:27

Lexus, hibrit ve elektrikli modellerinde şubat ayına özel fiyat avantajları getiren kampanyasını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus'un tam hibrit SUV modelleri LBX, NX ve RX ile plug-in hibrit NX ve tamamen elektrikli RZ modelleri, belirlenen fiyatlarla Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'deki bayilerinde satışa sunuluyor.

LEXUS LBX

Lexus'un 1,5 litrelik tam hibrit motoruyla donatılan LBX modeli, 2 milyon 115 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

D-SUV segmentinde yer alan NX modeli ise tam hibrit ve 98 kilometreye kadar sıfır emisyonlu sürüş sağlayan şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla 3 milyon 890 bin liradan başlayan fiyatlarla alınabiliyor.

LEXUZ RZ 450e 

Tamamen elektrikli RZ 450e modeli, 313 beygir gücüne sahip motoruyla 0-100 kilometre hızlanmasını 5,3 saniyede tamamlayabiliyor ve şubat ayı boyunca 3 milyon 500 bin liradan satışa sunuluyor.

E-SUV segmentinde yer alan RX 350h tam hibrit ve RX 450h+ plug-in hibrit versiyonları ise 5 milyon 450 bin liradan başlayan fiyatlarla Lexus bayilerinde yer alıyor. Lexus’un sedan segmentindeki ES 300h modeli ise 6 milyon 275 bin liradan satışa sunuluyor.

 


Etiketler: #lexus #otomobil #sıfır araba kampanya

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