LG'den kaydırılabilir ve katlanabilir otomotiv ekranları: Fuara geliyor...

Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:24

Güncelleme: 04.01.2024 - 12:24

LG Display, 2024 CES fuarında yeni nesil ekranları tanıtma planlarını açıklayarak otomobillerin "ekranlaştırılması" konusuna eğiliyor.

Şirket ayrıntıları gizli tutuyor, ancak "koltukların arkasına yerleştirilen, gizlenebilen veya talep üzerine kullanım için uzatılabilen kaydırılabilir ve katlanabilir OLED'ler" bekleyebileceğimizi söyledi. Şirket ayrıca, kullanılmadığında tavana doğru geri çekilen ekranlara sahip bir arka koltuk eğlence sistemini gösteren birkaç görüntü de yayımladı.

İç mekân maketinde ayrıca dijital gösterge panelini bilgi-eğlence sistemiyle birleştiren devasa bir bağımsız ekran da yer alıyor. Ayrıca arka koltuk yolcuları için konsola monte edilmiş gibi görünen bir ekranın yanı sıra daha alçak bir ekran da ortaya çıktı.

LG'nin "otomotiv OLED'inin temel gücünü daha rekabetçi bir fiyat noktasında sunmak için cam alt tabakaları kullanan" bir gelişmiş ince OLED'i sergilemesi bekleniyor. Ayrıca daha büyük ve daha yüksek çözünürlüklü LCD ekranlara olanak tanıyan ''düşük sıcaklıklı polikristal silikon'' teknolojisi de olacak.