Makyajlı Skoda Octavia dizel, benzinli ve hibrit motorlarla geliyor

Yayınlanma: 04.01.2024 - 14:22

Güncelleme: 04.01.2024 - 14:22

Skoda için geçen yıl tamamen elektrikli gelecek planının ortaya konduğu ve yeni Superb ve Kodiaq gibi birkaç büyük tanıtımın yapıldığı büyük bir yıldı, ancak Çek firma bu yıl popüler Octavia'yı geliştirmeye odaklanıyor.

Mevcut dördüncü nesil Skoda Octavia'nın hâlâ segmentinde zorlu bir rakip. Model 2020'de autoexpress tarafından verilen Yılın Otomobili ödülünü de kazanmıştı. Ancak Skoda yine de Octavia'yı geliştirmeye odaklanıyor. Sosyal medyada yayımlanan yeni bir video, şubat ayı başında yeni bir versiyonun geleceğini gösteriyor. Teaser görselindeki gizlenmiş otomobil ise far tasarımı dışında pek bir şey göstermiyor.

Yeniden tasarlanan LED farlar daha da aşağıya doğru uzanıyor ve önceki test aracı casus fotoğraflarında revize edilmiş bir alt ızgara ve yeni yan hava girişleri de görülmüştü. Yeni Superb ve Kodiaq modelleriyle birlikte Octavia'nın tanıdık yüzünü koruyan ana ızgaranın çok fazla değişmesi ise beklenmiyor.

Daha geniş Volkswagen Grubu içinde, 2024 yılında makyajlı Volkswagen Golf'ün lansmanı ile önemli bir an geliyor. Bu araçla birlikte, güncellenmiş Octavia ile paylaşılacak bol miktarda teknoloji içeren yeni bir iç mekân bekleniyor.

Skoda geçtiğimiz birkaç yıl içinde kabin tasarımında daha geleneksel bir yaklaşım benimseyerek klima kontrolleri için fiziksel düğmeleri korurken, Volkswagen dokunmaya duyarlı kontrolleri denedi. VW şimdi bu konseptten geri adım atıyor, bu nedenle 2024'te Octavia'da daha fazla fiziksel işlevsellik ortaya çıkması muhtemel.

ELEKTRİKLİ OCTAVİA

Güç aktarma organlarına gelince, Octavia MQB Evo platformu üzerinde yer alıyor, bu da henüz tamamen elektrikli bir Octavia şansı olmadığı anlamına geliyor.

Fiyatlandırma yılın ilerleyen dönemlerine kadar açıklanmayacak ancak muhtemelen mevcut Octavia'nın başlangıç fiyatına göre küçük bir artış olacak.