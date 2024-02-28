Mercedes 100 binden fazla SUV'u geri çağırıyor: Pedal kırılması ve durma riski!

Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:52

Güncelleme: 28.02.2024 - 12:52

Güvenlik endişeleri Mercedes SUV'lar için iki ayrı geri çağırmaya neden oldu. Bunlardan ilki belirli GLE ve GLS modellerindeki şanzımanla ilgili. Daha az sayıda aracı etkileyen ikincisi ise 2024 GLE sürücüleri için fren pedalının çalışmaması riskini doğuruyor.

Şanzıman sorunu, altı silindirli motor ve dokuz vitesli otomatik vites ile donatılmış 2020-2023 model yıllarına ait araçları etkilemektedir. ABD'de bu durumun 32 bin 308 GLE 450 ve 72 bin 763 GLS 450 olmak üzere toplam 105.071 aracı etkilediği öğrenildi.

Mercedes sorunun ilk olarak Mart 2022'de farkına varmış ancak sahadaki önemli sayıda araçtan veri topladıktan sonra Mayıs 2023'e kadar sorunu tespit etmekte zorlanmıştır. Çeşitli faktörlere atfedilen sorunun karmaşıklığı, sonunda SUV'un şanzıman yazılımına kadar izlendi.

Otomobil üreticisinin araştırması, sorunun bu araçlardan biri yedinci vitesten altıncı vitese geçtiğinde ortaya çıktığını tespit etti. Böyle bir vites küçültme sırasında GLE veya GLS, şanzıman sıvısı sıcaklığı düşükken vites değiştirmeyi iptal etmeye çalışırsa ve 48 voltluk marş motoru alternatörü yeniden toparlanmaya çalışırsa, motor durabilir.

Bu durum sürücüyü beklenmedik bir şekilde hareket ettirici güçten yoksun bırakır ve potansiyel olarak arkadan çarpmalara maruz bırakabilir. Mercedes bu durumun motorun durmasından kaynaklandığını ve sürücülerin aracı yeniden çalıştırmakta sorun yaşamayacağını iddia ediyor. Şirket, araçların bu koşullar altında durmasını önlemek için bir yazılım geliştirdiğini söylüyor. Mercedes'in 16 Nisan'dan itibaren araç sahipleriyle temasa geçerek GLE ve GLS'lerini yeni yazılımın ücretsiz olarak yükleneceği yakındaki bir bayiye getirmelerini isteyeceği öğrenildi.

İKİNCİ GERİ ÇAĞIRMA

Özellikle GLE başka bir geri çağırma kampanyasından etkilendi. Bu seferki daha az sayıda aracı etkiliyor, ancak muhtemelen daha az olağandışı koşullarda etkiliyor. Sorun, 2024 GLE350, GLE450 ve AMG GLE53'teki (hem standart hem de coupe gövde stillerinde) pedal tertibatıyla ilgili olarak belirtildi.

Geri çağırmadan yalnızca 466 araç etkilenmekte. Ancak tedarikçi tarafındaki bir kaynak sorunu nedeniyle gaz ve fren pedalları kırılabilir ve kopabilir. Bu durum sürücünün hızlanma ya da daha endişe verici bir şekilde yavaşlama kabiliyetini etkileyebilir. Neyse ki şu ana kadar Mercedes, bu sorunu yaşayan herhangi bir araç sahibi bildirimi almadı.

Otomobil üreticisi, etkilenen araç sahiplerine 16 Nisan'da tekrar ulaşacak. Bu kişilerden SUV'larını yakındaki bir bayiye götürmeleri istenecek ve burada bir teknisyen sorunlu nokta kaynaklarını delecek ve işin baskılarına dayanacak perçinli bir braket takacaktır.