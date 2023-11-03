Mercedes-Benz kendi şarj ağını kuruyor: HPC ağı için ortağını duyurdu

Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:33

Güncelleme: 03.11.2023 - 16:33

Mercedes-Benz yüksek performanslı bilişim (HPC) Kuzey Amerika, ABD'nin en büyük alışveriş merkezi işletmecisi Simon Property Group ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Anlaşma, 55 Simon mülkünde Mercedes-Benz markalı HPC istasyonlarının kurulmasını öngörüyor. Bu, Mercedes'in kendi HPC ağı için şarj yerlerine ilişkin ilk somut duyuru oldu. Ocak ayında otomobil üreticisi Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve diğer önemli pazarlarda hızlı şarj istasyonlarından oluşan bir ağ kurmak istediğini duyurmuştu.

10 BİNDEN FAZLA ŞARJ NOKTASI

Hedef, bu on yılın sonuna kadar dünya çapında 10 binden fazla ultra hızlı şarj cihazı kurmak.

Mercedes-Benz HPC North America LLC Başkanı ve CEO'su Andrew Cornelia, "Bu işbirliği, her sürücüye yüksek kaliteli bir şarj deneyimi sunma taahhüdümüzün altını çiziyor. Bu, aracın ötesine ve sürücülerin şarj olurken erişebilecekleri olanaklara ve deneyimlere kadar uzanıyor" dedi. Cornelia şirketin CEO'su olarak haziran ayında göreve başlamıştı.

Simon Media & Experiences Kıdemli Başkan Yardımcısı Chip Harding ise "Simon portföyü genelinde elektrikli araç şarj alanları inşa etmeye kararlıyız" diye ekledi. Ardından şöyle devam etti:

"Ayrıca, müşterilerimize ve hizmet verdiğimiz toplumlara sınıfının en iyisi deneyimler sunma vizyonumuzu paylaşan bir marka olan Mercedes-Benz ile bu büyümeyi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz."

7 ÜRETİCİDEN BİRİ

Mercedes-Benz ayrıca Kuzey Amerika'da en az 30 bin şarj noktasına sahip bir hızlı şarj ağı kurmak için güçlerini birleştiren yedi otomobil üreticisinden oluşan bir konsorsiyumun da parçası. Diğer ortaklar BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia ve Stellantis.

Otomobil üreticisi basına yaptığı açıklamayı ise şöyle sonlandırdı:

"Şirketin markalı şarj merkezlerinden oluşan kendi Mercedes-Benz Şarj Ağı, şirketin elektrifikasyon stratejisindeki bir sonraki önemli adımdır."