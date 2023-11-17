Porsche elektrikli Boxster ve Macan üretmeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 17.11.2023 - 17:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 17:00

Porsche, ki kapılı spor otomobillerinin ve Porsche Taycan'ın üretildiği tesisin elden geçirilmesi için 250 milyon Euro'nun üzerinde yatırım yapacağını açıkladı.

718 Boxster'ın elektrikli ikamesi Kasım 2022'den bu yana testlerde görülüyor, ancak Stuttgartlı otomobil üreticisi henüz platform için bir çıkış tarihi vermedi. Ayrıca henüz sert tavanlı bir versiyonu olarak bilinen Cayman da görülmedi. Porsche, elektrikli portföyünü genişletme konusunda önemli gecikmelerle karşılaştı ve Macan EV, iddialara göre daha büyük VAG elektrikli portföyündeki yazılım sorunları nedeniyle birçok kez ertelendi.

911 İLE AYNI MONTAJ HATTINDAN ÇIKACAK



Macan EV aslında Zuffenhausen'de üretilmeyecek, ancak elektrikli motorları üretilecek. Elektrikli 718 Boxster ve muhtemelen Cayman, 718 ailesinin içten yanmalı motorlu (ICE) varyantları ile birlikte 911 ile aynı montaj hattından çıkacak.

Porsche henüz herhangi bir İYM aracı için aşamalı olarak üretimden kalkma tarihi vermedi ve müşteriler istediği ve emisyon düzenlemeleri izin verdiği sürece İYM 911 spor otomobil üretmeyi planladığını söyledi.

Elektrikli 718 eninde sonunda spor otomobilin İYM versiyonlarının yerini alacak olsa da her iki versiyonun da üretildiği önemli bir çakışma dönemi olması Macan'da da olduğu gibimuhtemel görünüyor.

DAHA FAZLA KALİTE KONTROL NOKTASI



Ek yükseltmeler arasında, fabrika hattının geleneksel konveyör bantlı montaj hattının otomatik tekerlekli kaldırma araçlarıyla (AGV'ler) değiştirilmesi, verimliliği artırırken tesisin düzenine daha fazla esneklik ve uyarlanabilirlik kazandırılması yer alıyor.

Porsche ayrıca daha fazla kalite kontrol noktası ekliyor ve akustik test platformu gibi mevcut kalite alanlarından bazılarını elektrikli otomobillerin benzersiz ihtiyaçlarına daha iyi uyacak şekilde yükseltiyor.