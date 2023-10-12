Mitsubishi'nin, yeni modeli fuardan önce görüntülendi

Yayınlanma: 12.10.2023 - 15:28

Güncelleme: 12.10.2023 - 15:28

Tokyo Otomobil Fuarı olarak bilinen etkinlik, bu yıl itibarıyla Japonya Otomobil Fuarı ismini alacak. Bu etkinliğe, Mitsubishi de dikkat çeken modelleri ile katılacağını açıkladı. Japon üretici, bu modeller arasından birinin ilk görüntüleri yayımlandı.

Görüntüdeki konsept, dört tekerden çekiş sunan arazi odaklı bir minivan olacağa benziyor. Mitsubishi, basın bülteninde hem "elektrikli" hem de "elektriklendirilmiş" terimlerini kullanarak yeni modelin tamamen elektrikli mi yoksa hibrit mi olacağı üzerine soru işaretleri oluşturdu. Ancak modelin, arazi yetenekleri ve geniş kabiniyle ön plana çıkması bekleniyor.

Crossover ve minivan türlerini harmanlamayı seven marka, konsept modeli 26 Kasım'da başlayacak fuarda resmen tanıtacak.