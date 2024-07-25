O markanın otomobilleri artık Bitcoin ile satılıyor: Ağ genişliyor! Dogecoin detayı dikkat çekiyor...
Ferrari alıcıları İngiltere'de bir süper araba satın almak için Dogecoin, Bitcoin ve diğer kripto paraları kullanabilir.
ABD'deki deneme sürecinin ardından, Ferrari'nin bayi ağına kripto para ödemelerini dahil etme planı yakında Avrupa pazarına genişletilecek, yani zengin tüccarlar temmuz ayı sonundan itibaren hayallerindeki arabayı blok zinciri teknolojisini kullanarak anonim olarak satın alabilecekler.
Ferrari, kesinlikle büyük bir isim olsa da, bir ödeme şekli olarak kriptoyu deneyen ilk otomotiv markası değil; İngiltere'deki birkaç BMW bayisi kripto para birimlerini kabul etmeye başlarken, Tesla 2021'de kısa bir süre için Bitcoin'i kabul etti.
ELON MUSK'TAN DOGECOİN AÇIKLAMASI
Bu yılın başlarında konuşan CEO Elon Musk, Tesla'nın “bir noktada (Dogecoin ödemelerini) etkinleştirmesi gerektiğini” söyledi. Musk'ın yorumları kripto para biriminin değerinde 24 saat içinde yüzde sekizlik bir sıçramayı tetiklerken, İngiltere'de alışveriş yapanlar Amerikan EV markasının web sitesinden tişörtler ve elektrikli Cyberquad gibi ürünler başta olmak üzere belirli ürünleri zaten satın alabiliyor.
Üreticilerin çoğu henüz blok zinciri teknolojisini bir ödeme şekli olarak kullanmasa da, örneğin Alfa Romeo, Tonale, Giulia ve Stelvio alıcılarına aracın servis ve sahip geçmişini kaydeden bir NFT (değiştirilemez token) sağlıyor.
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