O markanın otomobilleri artık Bitcoin ile satılıyor: Ağ genişliyor! Dogecoin detayı dikkat çekiyor...

Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:26

Güncelleme: 25.07.2024 - 17:26

ABD'deki deneme sürecinin ardından, Ferrari'nin bayi ağına kripto para ödemelerini dahil etme planı yakında Avrupa pazarına genişletilecek, yani zengin tüccarlar temmuz ayı sonundan itibaren hayallerindeki arabayı blok zinciri teknolojisini kullanarak anonim olarak satın alabilecekler.

Ferrari, kesinlikle büyük bir isim olsa da, bir ödeme şekli olarak kriptoyu deneyen ilk otomotiv markası değil; İngiltere'deki birkaç BMW bayisi kripto para birimlerini kabul etmeye başlarken, Tesla 2021'de kısa bir süre için Bitcoin'i kabul etti.

ELON MUSK'TAN DOGECOİN AÇIKLAMASI

Bu yılın başlarında konuşan CEO Elon Musk, Tesla'nın “bir noktada (Dogecoin ödemelerini) etkinleştirmesi gerektiğini” söyledi. Musk'ın yorumları kripto para biriminin değerinde 24 saat içinde yüzde sekizlik bir sıçramayı tetiklerken, İngiltere'de alışveriş yapanlar Amerikan EV markasının web sitesinden tişörtler ve elektrikli Cyberquad gibi ürünler başta olmak üzere belirli ürünleri zaten satın alabiliyor.

Üreticilerin çoğu henüz blok zinciri teknolojisini bir ödeme şekli olarak kullanmasa da, örneğin Alfa Romeo, Tonale, Giulia ve Stelvio alıcılarına aracın servis ve sahip geçmişini kaydeden bir NFT (değiştirilemez token) sağlıyor.