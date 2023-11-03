Offroad Challenge için nefesler tutuldu: 4 Kasım'da başlıyor

Yayınlanma: 03.11.2023 - 13:38

Güncelleme: 03.11.2023 - 13:38

Turkcell Platinum Park’ın ev sahipliğinde yarın gerçekleştirilecek Turkcell Platinum Offroad Challenge, dördüncü kez İstanbul’un kalbinde offroad heyecanı yaşatmaya hazırlanıyor. 12 takım, şehrin kalabalığından uzak, yeşilin ve doğa sporlarının tadını çıkarma fırsatı sunan İstanbul Ayazağa’daki Turkcell Platinum Park’ta şampiyonluk için kıyasıya yarışacak.

Turkcell Platinum Park, dördüncü kez offroad tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. İstanbul’un merkezinde düzenlenen ve 2018’den bu yana offroad severlere heyecan yaşatan etkinlikte bu yıl 12 takım birincilik için mücadele edecek.

Turkcell Platinum Offroad Challenge’ta takımlar, 3 etapta farklı istasyonlardaki engelleri aşmaya çalışacaklar. Yarışın galibi, en hızlı değil, en az hatayı yapan takım olacak. Ekipler, şu engelleri aşmaya çalışacaklar: Bozuk Zemin İstasyonu, iki farklı açıdaki Yanal Geçiş İstasyonu, Vibrasyon İstasyonu, Likit Zemin İstasyonu, Denge İstasyonu, iki farklı açıdaki Yükselti ve Eğim İstasyonu ve Kaya Geçişi İstasyonu.

Türk ralli pilotu ve ünlü YouTuber Doğan Kabak da bu sene Turkcell Platinum Offroad Challenge’ta yorumcu olarak yer alacak ve mücadeleyi yorumlayacak.

DOĞA SPORLARI KEYFİ

Offroad tutkunlarını bir araya getiren Turkcell Platinum Park, İstanbul’un merkezinde ve doğanın tam ortasında bulunuyor. Şehrin karmaşasından uzak, yeşillikler içerisinde ve doğa sporlarına ayrılmış bir alanda, müşterilerine özel avantajlar sunuyor. Platinum üyeleri, burada offroad, okçuluk, jungle run, yazlık açık hava sinema gibi birçok açık hava aktivitesini aynı anda deneyimleme fırsatı yakalıyor. Ayrıca ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği Turkcell Platinum Park, çocuklara doğayı eğlenceli bir şekilde öğretiyor.