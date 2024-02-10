Opel, otomobil üretiminde 125. yılını kutluyor: Dikiş makinesinden otomobile uzanan yolculuk...

Opel 125. yılını kutluyor. Bu yıldönümünde markanın önemli bir dönemecin eşiğine geldiği Opel CEO'su Florian Huettl tarafından "125 yıl önceki Opel gibi, şimdi de yeni bir dönemin başlangıcındayız'' sözleri ile dile getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 17:08
Opel, otomobil üretiminde 125. yılını kutluyor: Dikiş makinesinden otomobile uzanan yolculuk...
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Alman otomotiv devi Opel, otomobil üretiminde 125. yılını doldurmanın gururunu yaşıyor. Marka, 1899 yılında Adam Opel'in oğlu Wilhelm Opel tarafından Anhaltische Motorwagenfabrik'i satın alıp otomobil üretimine adım atarak, o günden bu yana faaliyetini sürdürüyor. 

Opel, günümüzde ise Rüsselsheim’da üretilen ve en çok tercih edilen otomobil modelleri Opel Astra ve Astra Sports Tourer ile öne çıkmaya devam ediyor. 2024’te 125’inci yılını kutlayan Opel, bu yıl her otomobil modelinin tamamen elektrikli bir versiyonunu sunacak.

2024 yılı, Alman otomotiv devi Opel için elektrikli mobilite alanında çok özel bir yılı temsil ediyor. Bu yıl, markanın tarihinde ilk kez her modelin tamamen elektrikli versiyonu sunulacak. 

75 MİLYONDAN FAZLA OPEL YOLA ÇIKTI!

125 yılda Opel’in Avrupa'daki tüm üretim tesislerinden çıkan 75 milyondan fazla araç yollarla buluştu. Günümüzde ise en çok satan modellerden biri olan yeni nesil Opel Astra da Rüsselsheim'da üretiliyor. 

125. yıldönümü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Opel CEO'su Florian Huettl şöyle konuştu:

"125 yıl önceki Opel gibi, şimdi de yeni bir dönemin başlangıcındayız. O dönemde şirket otomobil çağına adım atarak öncü oldu. Günümüzde Opel, emisyonsuz, günlük kullanıma uygun bireysel ulaşım sunan elektrikli araçlara öncülük yapıyor. Örneğin, yeni Astra Sports Tourer Elektrik, ilk Opel otomobili gibi Rüsselsheim'dan geliyor. Bu mirasla gurur duyuyoruz ve bu nedenle Opel'in otomobil üretiminin 125. yıl dönümünü elektrikli ulaşım bayrağı altında kutlayacağız.

OPEL'İN TARİHİ

Opel'in hikayesi 1862 yılında başladı. Adam Opel, Rüsselsheim'da ilk dikiş makinesini üreterek şirketin temellerini attı. Opel, kısa sürede Almanya'nın en büyük dikiş makinesi üreticilerinden biri haline geldi ve tüm Avrupa'ya ihracat yaptı. Opel, bir sonraki başarılı adımını ise bisikletle attı. İlk "penny-farthing" bisiklet 1886 yılında Rüsselsheim'da üretildi ve bu da Opel'i Almanya'daki ilk bisiklet üreticilerinden biri yaptı. 1920'lerde otomobil üretimine paralel olarak Opel, dünyanın en büyük bisiklet üreticisi haline geldi. Bu başarının arkasında ise şirket kurucusu Adam Opel’in oğulları vardı.

Opel bünyesindeki motorlu taşımacılıkta köklü değişiklikleri yapanlar da onlardı. 1890'lı yıllarda bisiklet ticaretinin gerilemesi nedeniyle Opel kardeşler yeni ürünler ararken otomobille karşılaştılar. Fritz ve Wilhelm Opel, 1897'de Berlin'deki ilk Alman Otomobil Fuarı'nı ziyaret ettiler ve orada Friedrich Lutzmann ile tanıştılar. Usta tasarımcı, 1894'ten beri motorlu araç üretiyordu ve dolayısıyla Opel kardeşlerin aradığı deneyime sahipti. Opel kardeşleri Dessau'daki fabrikasına davet etti; Fritz ve Wilhelm burada Lutzmann'ın onlara sunduğu otomobil üretimi potansiyelini hemen fark ettiler. 

Başlangıçta işbirliği kurmayı düşünseler de, Opel kardeşler daha sonra Lutzmann'a arazi, bina ve atölye donanımları da dahil olmak üzere üretiminin tamamı için cazip bir teklifte bulundu. 21 Ocak 1899'da Wilhelm Opel ve Friedrich Lutzmann arasında sözleşme imzalandı ve fabrika Opel'in mülkiyetine geçti. Çalışanlar ve makineler de dâhil olmak üzere tüm şirket, Dessau'dan Opel'in Rüsselsheim'daki genel merkezine taşındı. Lutzmann, Adam Opel Motorfahrzeug-Fabrik'in satış müdürü olarak atandı. Bu atama üretimin ve patentlerin devralınması, Opel'in motorlu taşıt üretiminde uzun yıllara dayanan deneyimi anında kazanması anlamına geliyordu. Sonrasında, Lutzmann ve Opel'in bisiklet üretiminden getirilen seçilmiş çalışanlar, özel olarak inşa edilmiş bir binada Opel adı altında otomobil üretmeye başladı. Yeni modellerin ilk reklamları 1899 yılının ilk baharında çıktı ve "Opel otomobilleri en iyisidir" sloganı ile yayımlandı. 


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