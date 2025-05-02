Opel'den 450 bin TL'ye varan sıfır faizli kampanya!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 17:09

Güncelleme: 02.05.2025 - 17:09

Opel, mayıs ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

OPEL CORSA

Cesur, heyecan verici ve sportif tasarımıyla öne çıkan Opel Corsa, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

OPEL ASTRA

Markanın ilerici ve yalın tasarım öğelerini taşıyan Opel Astra, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla sunuluyor.

OPEL MOKKA

Yenilenen dış tasarım hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli yeni Mokka, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı ile Opel Showroomları’nda yeni sahiplerini bekliyor.

OPEL GRANDLAND

Opel’in en gelişmiş teknolojileri ile donatılan, hem 504 km’lik WLTP menzile sahip elektrikli seçeneği hem de 48 V hybrid teknolojisine sahip versiyonuyla Türkiye’de satışa sunulan yeni Grandland, hybrid versiyonda Edition ve GS donanımları ile elektrikli versiyonda ise GS donanım seviyesi ile 1 milyon 861 bin TL’den başlayan fiyatlarla 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ile müşterilerle buluşuyor.

OPEL HAFİF TİCARİ MODELLER

Opel’in hafif ticari modellerinde sıfır faizli 450 bin TL’ye varan finansman olanakları!

İşinin profesyonellerine esnek ve pratik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor.

OPEL ZAFİRA

Opel Zafira, 450 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla satın alınabiliyor.

OPEL COMBO

Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modeli Combo 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya Combo Ultimate donanimina ozel 400 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, Combo Cargo, 400.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

Combo’nun yüzde 100 elektrikli versiyonu Combo Elektrik ise 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla elektrikli mobiliteye geçişi kolaylaştırıyor.

OPEL VİVARO

Çeşitli gövde tiplerinde sunulan Vivaro Cargo, hem 5,3 m3 hacmindeki hem de daha geniş 6.1 m3 hacmindeki versiyonlarında 450 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi olanakları ile showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Vivaro City Van modeli de 450 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla sunuluyor.

OPEL MOVANO

Ayrıca Movano’da mayıs ayına özel 250 bin TL’ye 12 vadeli, yüzde 0 faizli kredi olanağı bulunuyor.