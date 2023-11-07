Opel'den kasıma özel teklifler: Teknoloji paketi hediye, 300 bin lira da kredi!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 12:10

Güncelleme: 07.11.2023 - 12:10

Opel Türkiye, kasımda hem binek hem de hafif ticari araç modellerindeki özel teklifleri kullanıcılarına sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, kasımda da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Geçen ay Türkiye'de satışa sunulan yeni Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Astra, manuel şanzımanlı Editon donanımında, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, otomatik şanzımanlı Edition donanımlı versiyonda 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla, 1 milyon 239 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

OPEL CROSSLAND

Opel'in en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, Elegance donanımıyla, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi veya Elegance donanımında Teknoloji Paketi hediyesiyle kullanıcılara sunuluyor.

En çok tercih edilen SUV modellerden biri olan Crossland, 1 milyon 104 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatı ve Essential donanımında 'ÖTV Muaf' koşuluna özel, 1 milyon 4 bin 200 TL'lik fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Bir diğer modeli Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 1 milyon 415 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel'in SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte Ultimate donanımlı versiyonunda, 100 bin TL takas desteği, 1.5 130 HP AT8 GS versiyonunda ise online satışa özel 249 bin 900 TL'ye varan avantajlarla ve 1 milyon 585 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

ELEKTRİKLİ MODELLER

2024'ten itibaren tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını sunmaya hazırlanan ve kısa bir süre önce 'Şimşek' logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor.

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20 bin TL tutarında E-şarj kartı hediyesine ek, lansmana özel Panoramik Cam Tavan ve Navigasyon Paketi hediyesiyle beraber 1 milyon 175 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanına ek, 20 bin TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle 1 milyon 437 bin 900 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20 bin TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle yeni sahipleriyle buluşuyor. Yeni Corsa Elektrik GS adındaki tek donanım, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise en üst versiyon olan Ultimate adındaki tek donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

HAFİF TİCARİ OPELLER

Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, kasım ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri ve KOBİ'lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Yeni Zafira Life, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla, 1 milyon 504 bin TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel'in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için 12 ay vade ve yüze 1,99 faizli kredi imkanlarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Combo Cargo 715 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 912 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Ayrıca Vivaro Cargo 1 milyon 4bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.???????