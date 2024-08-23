Otokar, Bus Monitor'ün ilk yurtdışı satışını Portekiz'e gerçekleştirdi

Yayınlanma: 23.08.2024 - 08:45

Güncelleme: 23.08.2024 - 08:45

Otokar, mayısta düzenlenen Busworld Türkiye 2024 fuarında tanıttığı Bus Monitor adlı telematik çözümün ilk yurt dışı satışını Portekiz'e gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, araç ihracatındaki başarısını teknolojik çözüm ihracatıyla da sürdürmeye devam ediyor.

Şirket, toplu taşıma operatörleri ve belediyelerin maliyetlerini azaltmak, verimliliklerini artırmak ve kesintisiz hizmet sunmalarını sağlamak amacıyla geliştirdiği Bus Monitor adlı telematik çözümünün ilk satışını, Portekiz'de faaliyet gösteren Carbus firmasına yaptı.

Otokar tarafından geliştirilen ve mayısta düzenlenen Busworld Türkiye 2024 fuarında tanıtılan Bus Monitor, otobüs filolarının yönetimi ve optimizasyonu için yenilikçi bir çözüm sunuyor. Sistem, otobüsün Filo Yönetim Sistemi (FMS) hattına bağlanan telematik cihazı sayesinde aracın kapı durumu, klima durumu, iç sıcaklık, kalan enerji seviyesi, hız, motor yağı seviyesi ve basıncı gibi kritik teknik verileri anlık olarak izliyor ve kullanıcıya aktarıyor. Ayrıca, sistem mobil cihazlara da mesaj gönderebiliyor.

BÜYÜK ARIZALAR ÖNCEDEN TESPIT EDILEBILIYOR

ERP sistemleriyle entegre olabilen ve müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen Bus Monitor, araçlarda meydana gelebilecek arızaları önceden tespit edebiliyor. Bu sayede, olası büyük arızaların ve maliyetlerin önüne geçilirken, bakım hizmetleri zamanında gerçekleştirilerek kesintisiz hizmet sağlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, Bus Monitor'ün ilk yurt dışı satışını gerçekleştirmekten duyduğunu belirterek, 'Portekiz'e ihraç ettiğimiz 10 adet e-KENT otobüsünde, 2 yıl boyunca Bus Monitor hizmeti de sunacağız. Otokar olarak, teknolojik çözümlerimizin ihracatını artırarak global pazardaki varlığımızı güçlendirmeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.