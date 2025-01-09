Otomotiv sektöründe Trump etkisi: Çin'e gümrük vergisi tehditi piyasayı hareketlendirdi!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 15:03

Güncelleme: 09.01.2025 - 15:03

Seçilmiş Başkan Donald Trump’ın vaat ettiği yeni gümrük vergileri, otomobil tedarikçilerini üretim planlarını gözden geçirmeye sevk etti. Las Vegas’taki CES teknoloji fuarında konuşan sektör yöneticileri, Trump’ın olası politikalarına karşı üretimlerini ABD’ye ya da daha yakın bölgelere taşıma senaryolarını değerlendirdiklerini belirtti.

Otomobil endüstrisi, Trump’ın ilk döneminde uyguladığı korumacı politikalar ve Başkan Joe Biden döneminde getirilen ek tarifeler ile sekiz yıl boyunca ABD'nin ticaret politikalarındaki sertleşmeyi deneyimledi. Biden yönetiminin Çin yazılım ve donanımlarını yasaklama girişimi gibi adımları özellikle Çin’i hedef aldı.

'HERKES HESAP YAPABİLİR'

Dünyanın en büyük otomobil parçaları tedarikçilerinden Bosch’un Kuzey Amerika Başkanı Paul Thomas yaptığı açıklamada, “Eğer tarifeler yüzde 10, yüzde 20 ya da yüzde 60 olursa, bu senaryolara göre hangi adımların mantıklı olduğunu belirlemeniz gerekir” dedi. Thomas, Bosch’un üretim noktalarını Malezya’dan Meksika veya Brezilya gibi daha yakın bölgelere kaydırmayı düşündüğünü söyledi.

Trump’ın ilk döneminde bazı otomobil üreticilerini ABD’de üretime zorladığını hatırlatan Thomas, “Hâlihazırda bu tür hazırlıklara başladık” diye ekledi. Toyota’nın Trump’ın baskısı altında ABD’de fabrika kurma kararı aldığını ve Mazda ile Alabama’da 1,6 milyar dolarlık bir ortak fabrika inşa ettiğini vurguladı.

ABD KORUMACILIĞI TEDARİK ZİNCİRİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

COVID-19 salgını ve tedarik zinciri sorunları, otomobil sektöründe üretimin yerelleştirilmesini hızlandırdı. Biden’ın Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) ile desteklenen bu süreç, birçok üreticiyi ABD pazarına daha fazla yatırım yapmaya teşvik etti. Ancak Trump’ın bu yasayı değiştirme planları sektörde endişelere yol açtı.

Continental CEO’su Nikolai Setzer, şirketin tarifelerden etkilenmemek için yerelleştirme adımlarını hızlandırdığını açıkladı. Honda’nın Meksika’daki üretim kapasitesinin büyük bir kısmını ABD’ye ihraç ettiğini belirten Genel Müdür Yardımcısı Noriya Kaihara ise, “Gümrük vergisi seviyelerine bağlı olarak üretim yerlerimizi değiştirmeyi düşünebiliriz” dedi.

ÇİN’E ALTERNATİF KAYNAKLAR ARAYIŞI

Çin’den gelen mallara yönelik yüksek tarifeler, tedarik zincirlerini Kuzey Amerika’ya kaydırma eğilimini artırdı. Panasonic Energy’nin Kuzey Amerika Başkanı Allan Swan, ABD yapımı bataryalarda Çin’den gelen tüm materyalleri çıkarmayı hızlandıracaklarını belirtti ve ekledi, “1 numaralı hedefimiz, tedarik zincirimizi Çin’den tamamen bağımsız hale getirmek.”

Trump’ın yeniden başkanlık görevine gelmesi durumunda, otomobil sektörü üretim ve tedarik zincirlerinde daha köklü değişimlere hazırlanıyor.