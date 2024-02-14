Paris toplu taşıması 3 bin 500 temiz enerjili otobüsle genişletilecek
Paris toplu taşıma operatörü Île-de-France Mobilités, 3.500 "temiz enerjili'' otobüs sipariş etmeyi planladığını açıkladı. İhale 2025 yılında başlayacak ve 2028 yılına kadar sürecek. Siparişin değeri 1,8 milyar Euro.
Paris bölgesinde toplu taşımacılığın düzenlenmesinden sorumlu olan Île-de-France Mobilités, Centrale d'achat du transport public (CATP) aracılığıyla şehir içi ve şehirlerarası ulaşım için 3.500 "temiz" otobüs sipariş etmeyi planlıyor. Planlara göre, elektrikli, hibrid ya da biyogazlı olabilen bu yeni araçlardan yaklaşık 1.000 tanesi 2025-2028 yılları arasında her yıl hizmete girecek.
Yeni otobüslerin kaç tanesinin tamamen elektrikli olacağı bilinmiyor. Bu yeni araçlar, Île-de-France bölgesinde halihazırda kullanılmakta olan 4 bin 200 "temiz" otobüs ve yolcu otobüsünü (filonun neredeyse %40'ı) tamamlayacak.
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