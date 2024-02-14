Paris toplu taşıması 3 bin 500 temiz enerjili otobüsle genişletilecek

Paris toplu taşıma operatörü Île-de-France Mobilités, 3.500 "temiz enerjili'' otobüs sipariş etmeyi planladığını açıkladı. İhale 2025 yılında başlayacak ve 2028 yılına kadar sürecek. Siparişin değeri 1,8 milyar Euro.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 15:56
Paris toplu taşıması 3 bin 500 temiz enerjili otobüsle genişletilecek
Abone Ol google-news

Paris bölgesinde toplu taşımacılığın düzenlenmesinden sorumlu olan Île-de-France Mobilités, Centrale d'achat du transport public (CATP) aracılığıyla şehir içi ve şehirlerarası ulaşım için 3.500 "temiz" otobüs sipariş etmeyi planlıyor. Planlara göre, elektrikli, hibrid ya da biyogazlı olabilen bu yeni araçlardan yaklaşık 1.000 tanesi 2025-2028 yılları arasında her yıl hizmete girecek.

Yeni otobüslerin kaç tanesinin tamamen elektrikli olacağı bilinmiyor. Bu yeni araçlar, Île-de-France bölgesinde halihazırda kullanılmakta olan 4 bin 200 "temiz" otobüs ve yolcu otobüsünü (filonun neredeyse %40'ı) tamamlayacak.


paris haberleri elektrikli otobüs haberleri otomobil haberleri

İlgili Haberler

En güvenilir otomobil markaları açıklandı: Zirve değişmedi, elektrikliler şaşırttı!

En güvenilir otomobil markaları açıklandı: Zirve değişmedi, elektrikliler şaşırttı!
Tesla'ya karşı savaş başladı: BMW, GM, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes ve Stellantis

Tesla'ya karşı savaş başladı: BMW, GM, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes ve Stellantis
Sıfır araba fiyatına batarya değişimi! Elektrikli otomobil alacaklar bir kez daha düşünün...

Sıfır araba fiyatına batarya değişimi! Elektrikli otomobil alacaklar bir kez daha düşünün...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erzincan İliç'teki altın madeninde facia! 'Sızma' iddiası korkuttu: Dokuz işçiden haber alınamıyor...

Erzincan İliç'teki altın madeninde facia! 'Sızma' iddiası korkuttu: Dokuz işçiden haber alınamıyor...
Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!

Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!
Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?

Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?
Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!

Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!
Kayserispor'dan hakem sözleri: 'Türkiye'de ilk defa...'

Kayserispor'dan hakem sözleri: 'Türkiye'de ilk defa...'
Eşi için böbreğini verdi: ‘Eşimi seviyorum’

Eşi için böbreğini verdi: ‘Eşimi seviyorum’
Hurdalıkta bulundu... On milyonlarca TL değerinde!

Hurdalıkta bulundu... On milyonlarca TL değerinde!
Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!

Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!