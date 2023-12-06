Petrolün yüzde 60'ı ulaşımda kullanılıyor: Elektrikli araçlar petrol çağını sonlandırıyor

Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:40

Güncelleme: 06.12.2023 - 11:43

Dubai'de düzenlenen COP28 iklim konferansında, iklim değişikliğiyle mücadele için fosil yakıt tüketiminin azaltılmasındaki yavaşlıktan doğan endişeler masaya yatırıldı. Delegelerin işaret edebileceği olumlu bir nokta ise dünya çapında büyüyen elektrikli araç filosunun şimdiden talepte şaşırtıcı derecede büyük bir alan açması oldu.

Sektör uzmanlarına göre, son yıllarda artan elektrikli araç satışları, kamu sübvansiyonları ve gelişen teknolojinin tüketicilerin pille çalışan araçların bazen göz kamaştıran etiket fiyatlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olması nedeniyle, tahmincilerin küresel petrol kullanımının ne zaman zirveye ulaşacağına dair projeksiyonlarını hızlandırmalarına yol açtı.

Sanayileşmiş 29 ülkeden oluşan Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2040 yılında yaklaşık 105 milyon varillik bir zirve öngördüğü 2017 tahmininde düzenli ayarlamalar yaptıktan sonra, dünya petrol tüketiminin bu on yılın sonunda günlük 103 milyon varille zirveye ulaşmasını bekliyor.

TÜKETİM TAHMİNLERİ GERİ ÇEKİLDİ

IEA enerji modelleyicisi Apostolos Petropoulos, "Oyunu değiştiren, küresel petrol talebi artışının temel itici gücü olan ulaşım sektöründen gelen petrol talebini büyük ölçüde azaltan elektrifikasyona geçiş için politika desteği oldu" dedi.

Petrol devi BP (BP.L) küresel petrol talebi tahminlerini öne çekerken, dünyanın en büyük iki petrol kullanıcısı olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin hükümetleri iç tüketim tahminlerini geri çekti.

IEA'ya göre ulaşım, dünya petrol talebinin yaklaşık yüzde 60'ından sorumlu ve ABD tek başına bu talebin yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyor. IEA, elektrikli araçların 2030 yılına kadar dünya petrol talebinin günde yaklaşık 5 milyon varilini sileceğini beklediğinden, bu payın düşmesi gerekiyor.

IEA'ya göre, küresel elektrikli araç satışları şu anda tüm araç satışlarının yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor ve on yılın sonunda pazarın yüzde 40 ila yüzde 45'ine yükselmesi bekleniyor. Bu, 2015 Paris Anlaşması'ndan bu yana dünya çapında çeşitli hükümetler tarafından getirilen giderek daha sıkı verimlilik standartları ve sübvansiyonların bir karışımı sayesinde gerçekleşti.

En son sübvansiyon önlemleri arasında, geçen yıl kabul edilen ve yüksek etiket fiyatlarını dengelemeye yardımcı olmayı amaçlayan ABD Enflasyon Azaltma Yasası'nın yeni bir elektrikli araç satın almak için 7 bin 500 dolarlık vergi kredisi de yer alıyor.

Bu rakamlar büyük olsa da IEA, Paris Anlaşması'nın ısınmayı sınırlama hedefine uymak için elektrikli araç satışlarının daha da yüksek olması gerektiğini, 2030 yılına kadar pazarın yüzde 70'ine ulaşması gerektiğini söyledi. Satışların bu seviyelere ulaşıp ulaşamayacağı ise belirsiz.

General Motors (GM.N), Ford (F.N) ve Stellantis (STLAM.MI) gibi elektrikli araç üreticileri son haftalarda artan işçilik maliyetleri ve yüksek faiz oranlarının ABD'de büyümeyi yavaşlattığına dair işaretler nedeniyle üretimi hızlandırma planlarını erteledi ya da iptal etti.

Ancak uzun vadede, elektrikli araç bataryaları için düşen maliyetler bazı araştırmacıların iyimser hissetmesine neden oluyor.

ÇİN'DE ELEKTRİKLİYE GEÇİŞ

Sektör uzmanlarına göre, gelecekte elektrikli araçların benimsenme oranı büyük ölçüde elektrikli araçların fiyatlandırmasına ve şarj istasyonlarının mevcudiyetine bağlı olacak. Çin her iki konuda da avantaja sahip.

Birleşik Krallık araştırma şirketi JATO Dynamics'e göre, Çin'deki ortalama elektrikli araç 2023 ortalarında 31 bin 165 Euro'ya (33.964 $) mal oldu. JATO, Çin'deki en ucuz elektrikli aracın benzinle çalışan en ucuz eşdeğer araçtan yüzde 8 daha ucuz olduğunu tespit etti. Bu, büyük devlet sübvansiyonları ve elektrikli araç üretiminde çok önemli olan nadir toprak elementlerinin kolay bulunabilirliği sayesinde gerçekleşti.

Elektrikli araçlar Çin'deki pazarın yaklaşık dörtte birine sahip ve ülkenin küresel büyümeye öncülük etmesi bekleniyor.

Buna karşın, otomotiv araştırma şirketi Kelley Blue Book'a göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir elektrikli aracın ortalama fiyatı 53 bin dolardan fazla, yani benzinli bir araçtan yaklaşık 5 bin dolar daha fazla.

ŞARJ İSTASYONU SAYILARI

Amerika Birleşik Devletleri ayrıca halka açık şarj istasyonlarının toplam sayısında da Çin'in oldukça gerisinde. Elektrifikasyon Enstitüsü tarafından rkim ayında yayımlanan endüstri destekli kitapta, ABD'nin yaklaşık 52 bin, Avrupa'nın yaklaşık 400 bin ve Çin'in yaklaşık 1,2 milyon halka açık şarj istasyonuna sahip olduğu belirtildi.

Buna rağmen, IEA'ya göre, sürücüler gelişen teknolojiye, düşen fiyatlara ve benzin pompalarındaki değişken fiyatlardan kaçınma ihtimaline çekildikçe, elektrikli araçların 2030 yılına kadar yeni ABD otomobil kayıtlarının yüzde 50'sine kadar büyümesi bekleniyor.

IEA'dan Petropoulos, bazı elektrikli araç üreticilerinin gelecek yıl yapılacak ABD seçimlerinin yeni bir dizi politikaya yol açabileceği yönündeki endişelerine atıfta bulunarak, "Siyasi taraftaki değişim geçişi geciktirebilir" dedi.