PHINIA, Automechanika Frankfurt’ta yeni nesil otomotiv çözümleriyle sahne aldı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 13:27

Güncelleme: 20.09.2024 - 13:27

Yüz yılı aşkın üretim uzmanlığı ile dikkat çeken PHINIA, lider satış sonrası markaları Delphi, Delco Remy ve Hartridge ile Automechanika Frankfurt’a ilk kez yerini aldı. Fuarda fren balataları, ön takım parçaları gibi geniş ürün yelpazesine yeni eklediği premium satış sonrası parçalarını ve çözümleri sergileyen PHINIA, “Bugüne odaklanırken yarına hazır olma” taahhüdünü yineleyerek bu yıl katılımcılara endüstrinin gelişen taleplerini karşılamak için tasarlanmış kapsamlı bir ürün yelpazesini keşfetme fırsatını sağladı.

PHINIA’nın Küresel Satış Sonrası Başkan Yardımcısı Neil Fryer, “Ürün yelpazemizi genişletmeye ve sunduğumuz hizmetleri geliştirmeye devam ederken, önceliğimiz müşterilerimize, sürekli değişen bu pazarda başarılı olmalarını sağlayacak, yüksek kaliteli ve sürdürülebilir çözümler sunmak” dedi.

PHINIA Inc., bağımsız yakıt sistemleri, satış sonrası çözümler ve bileşenler sağlayıcısı olarak sektörde 100 yılı aşkın tecrübesiyle öne çıkıyor.

Şirketin lider satış sonrası markaları Delphi, Delco Remy ve Hartrıdge, Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen fuarda son yeniliklerini katılımcıların beğenisine sundu.

YÜKSEK KALİTE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER!

Fuarda “Bugüne odaklanırken yarına hazır olma” taahhüdünü yineleyen şirket, bu yıl katılımcılara endüstrinin gelişen taleplerini karşılamak için tasarlanmış kapsamlı bir ürün yelpazesini keşfetme fırsatını sağladı.

PHINIA’nın fuar kapsamında tanıttığı yenilikler arasında, Delphi'nin hafif ticari araç (LCV) fren balataları ve genişletilmiş ön takım ürün portföyü gibi birçok dikkat çekici tasarım da yer aldı.

BUGÜNÜN TEKNOLOJİLERI, YARININ ENDÜSTRİSİ

Delphi, ürün yelpazesine yeni eklediği LCV fren balatalarını da Automechanika Frankfurt'ta öne çıkan yeniliklerinden biri olarak tanıttı. Hızla büyüyen LCV pazarının taleplerini karşılamak üzere özel olarak geliştirilen bu balatalar, ağır yükler altında bile dayanıklılığı artırmak için tasarlandı. Üretim aşamasında olan ilk LCV fren balatası stokları, önümüzdeki yılın başında piyasaya sunulacak.

Fren temasıyla devam eden Delphi, AutoMechanika Frankfurt 2024'te elektrikli araç (EV) fren balataları serisini de sergiledi. Geçen yıl dünyanın en çok satan elektrikli aracı olan Tesla Model 3 de dahil olmak üzere 6 büyük elektrikli araç markası için 2024 yılında EV fren balatalarını satış sonrası pazarına ilk sunan marka olan Delphi, sürdürülebilir ve yüksek performanslı çözümlere katkıda bulunma liderliğini pekiştiriyor.

Delphi'nin fren balatalarının yüzde 99’unda bulunan AASA Leafmark 'N' derecesiyle ödüllendirilen bu fren balataları, elektrikli araçların benzersiz taleplerini karşılayacak şekilde tasarlandı.

KAPSAMA ALANI GENİŞLİYOR

Endüstrinin NOx (nitrojen oksit) sensörlerinin değiştirilmesine yönelik artan talebine yanıt olarak Delphi, sensör ürün grubunu da genişletiyor. İlk olarak Aralık 2023’te tanıtılan genişletilmiş seride, şu anda geliştirilmekte olan 54 ek sensör bulunuyor ve ilk parti 2024’ün 4’üncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. 19’u özellikle ticari araçlar ve kamyonlar için tasarlanan sensörler, Delphi’nin farklı araç segmentlerindeki kapsama alanını artırıyor.

Markanın benzersiz üç bölmeli tasarımı, sıkı testlerle birleştiğinde, çeşitli iklimlerde dayanıklılığı ve güvenilirliği sağlıyor; sensörler, kıta genelinde daha temiz sürüşe destek sağlamada önemli bir rol oynuyor. PHINIA, Delco Remy markası altında, marş motoru ve alternatör programını da genişleterek Scania, Volvo ve Renault Trucks dahil olmak üzere 7 büyük Avrupa kamyon üreticisini hedefleyen kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor.

Öte yandan PHINIA’nın Hartridge markası da PFI, High Flow PFI, DI-CHG ve diğer gelişmekte olan yüksek basınçlı H2 enjeksiyon uygulamaları da dahil olmak üzere geniş bir hidrojen enjektör teknolojisini test etmek için tasarlanmış yeni hidrojen test cihazını fuarda sergiledi. Bu cihaz, kullanıcılarına hem geliştirme hem de düşük hacimli üretim tesislerine uygun esneklik sunuyor. Böylece, kullanıcıların veri tabanına sorunsuz bir şekilde entegre edilerek kullanıcı dostu bir kullanıcı deneyimi ortaya çıkıyor.