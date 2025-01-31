Pirelli P Zero 40'ıncı yaşını kutluyor: Beşinci nesil geliyor...

Yayınlanma: 31.01.2025 - 14:08

Güncelleme: 31.01.2025 - 14:08

Pirelli'nin 1985'te piyasaya sunduğu Pirelli P Zero modeli 40. yılını doldurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pirelli P Zero, prestijli otomobil üreticileri tarafından tercih ediliyor.

Model, dört nesildir farklı otomotiv üreticileri için alınan ve bugüne dek sayısı 3 bini aşan özel homologasyonları barındırıyor.

Lastiklerin ekipman olarak kullanıldığı kapsamlı otomobil listesinde Ferrari F40, 512 Testarossa ve LaFerrari, Lamborghini Countach, Diablo, Murciélago ve Aventador, McLaren MP4-12C ve P1, Pagani Zonda, Huayra ve Utopia, Aston Martin Vanquish, DB9, V12 Vantage gibi ikonlarla çeşitli Porsche 911, Cayenne ve Macan modelleri öne çıkıyor.

Model, performans yol lastikleri için standartları belirlemeye devam ederken bu durum önde gelen otomotiv dergilerinin yayımladığı karşılaştırmalı testlerle de doğrulanıyor.

HİBRİT ARAÇLARA ÖZEL ELECT PAKETİ

Şirketin inovasyonlarının da öncüsü olan model, 2019'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar için ilk Elect paketiyle tanıtıldı.

Şirket, 2023'te en az yüzde 55 oranında biyo bazlı veya geri dönüştürülmüş malzeme içeren ilk Ultra Yüksek Performans (UHP) lastik olan P Zero E'yi lanse etti ve Avrupa lastik etiketinin en yüksek skoru olan 'Üç A' ile değerlendirildi.

Model, köklerinin uzandığı motor sporlarında Formula 1'den diğer birçok yarış kategorisine kadar performansı temsil ediyor.

Adı ilk kez 1985'te Lancia Delta S4 Stradale ile birlikte kullanılan modelin ilk yol lastiği versiyonu, Lancia Delta S4 Grup B ralli otomobilinde kullanılan önceki modelin bir evrimiydi.

Lancia Delta S4, teknolojik ilerlemeleri ve dinamikleriyle, şirketin de performans sunabilen bir lastik geliştirebilmek için doğal bir tercih olmuştu. Bu durum lastik sektöründe devrimi tetikleyerek UHP kategorisinin doğmasını sağlamıştı.

BEŞİNCİ EVRİM İÇİN GERİ SAYIM

Şirket, gelecek aylarda süregelen teknolojik yenilikçilik hikayesinin yeni bölümü olarak ünlü P Zero'nun beşinci evrimini tanıtmaya hazırlanıyor.