Pirelli, serisini Porsche için ürettiği iki yeni lastikle genişletiyor: Slick performans lastikleri...

Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:34

Güncelleme: 16.04.2024 - 12:34

Pirelli'nin, Porsche'nin görünümü yenilenen Taycan için seçtiği Pirelli P Zero R ve P Zero Trofeo RS, serinin en sportif versiyonu Taycan Turbo GT'nin tek lastikleri olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılın başlarında lanse edilen lastiklerden Pirelli P Zero R, süper otomobillerin günlük sürüşü için tasarlandı. P Zero Trofeo RS ise yolda kullanıma da uygun yarı "slick" bir lastik olarak öne çıkıyor.

Bu lastikler, Taycan'ın sportifliğini ve verimliliğini artırmak için Alman otomobil üreticisiyle iş birliği içinde özel olarak adapte edildi. Her ikisinin yanağında, elektrikli araçların özelliklerine uygun bir teknolojik çözüm paketi içerdiğini gösteren ve ilk kez 2019 yılında Porsche Taycan'ın ilk neslinde kullanılan "elect" işareti yer alıyor. Porsche'nin ürün yelpazesinde, halen markanın Macan gibi farklı modellerde elektrik araçlara geçişine eşlik etmek için tasarlanan elect teknolojili 30'dan fazla Pirelli homologasyonlu lastik bulunuyor.

DİNAMİK ÖZELLİKLERİ VE SÜRÜŞ KEYFİNİ ARTIRIYOR

Porsche Taycan'ın dinamik özelliklerini ve sürüş keyfini artırmak amacıyla tasarlanan ve bu model için homologasyonu alınan P Zero R, günlük kullanıma ve sportif sürüşe uygun bir lastik. Pirelli'nin en yüksek performanslı modellerin tedarikçisi olarak sahip olduğu deneyimi ve otomobilin önceki modele kıyasla konfor ve bataryalı menzil gibi iyileştirilen özelliklerini öne çıkarmaya yardımcı olan elect teknoloji paketinin geliştirilmesi sayesinde bu amaca ulaşıldı.

Çift katlı karkas, lastik yapısını çok dayanıklı yapmasının yanı sıra aerodinamik yük ve bataryaların varlığı nedeniyle özellikle arkaya uygulanan ağırlığı destekleyebilecek hale getiriyor. Böylece araç yüksek hızlarda bile dengeli kalabiliyor. Güçlendirilmiş yapının yanı sıra Pirelli'nin patentli "Resin Blend" (Reçine Karışımı) teknolojisi sayesinde elde edilen çoklu hamur karışımı lastik sırtı da elektrikli motorlarda genellikle görülen ani hızlanmaları yönetmede işlev görüyor. Hamurun içeriğindeki malzemeler, değişik sıcaklıklarda ve yol yüzeylerinde kavrama sağlamak için sinerji içinde çalışarak ıslak zeminde bile yüksek performans sağlıyor. Modelin sırt deseni gürültüyü minimuma indirecek şekilde tasarlanırken, Porsche'nin talep ettiği verimlilik, dönme direncini azaltan hamur bileşenleri ve sırt deseni kombinasyonuyla elde ediliyor.

PİST ODAKLI TASARLANDI

Pist odaklı olarak tasarlanmasına rağmen yolda sürüş için de güvenli olan P Zero Trofeo RS ise Pirelli'nin yeni Taycan için sunduğu en sportif versiyon. Bu ürün, Pirelli'nin yol yelpazesindeki en yüksek performanslı lastikler arasında yer alıyor ve ralli ürünlerinden türetilip, özel olarak geliştirilen hamurlardan üretiliyor. P Zero Trofeo RS'nin yeni Porsche Taycan için özel olarak geliştirilmesi, otomobilin pist sürüşünde maksimum performansa ulaşmasını sağlıyor. Böylece kuru zeminlerde yüksek performans, virajlarda kavrama ve zaman içinde tekrarlanabilir sonuçlar elde edilmesini sağlayan tutarlılık sunuluyor.

Pirelli ve Porsche, lastiklerin ortak geliştirilme sürecinde büyük çaba sarf etti. Lastik testleri, Porsche'nin sürüş dinamiği mühendisleriyle ve geliştirme pilotu Lars Kern tarafından gerçekleştirildi. Bu testler, Taycan Turbo GT'nin saatte 300 kilometrenin üzerinde hızlara çıktığı Nürburgring pistinde elektrikli spor otomobilin hedefleri için özel olarak adapte edilen üstün sürüş davranışına ve en yüksek performansa ulaşmada kritik rol oynadı. Lastiğin zeminle temas alanını yüksek hızlarda bile optimize etmek için bir dizi konstrüksiyon çözümü benimsendi.

Taycan Turbo GT için geliştirilen P Zero ve P Zero Trofeo RS lastikler, 265/35ZR21 ve 305/30ZR21 ebat seçenekleriyle sunuluyor.