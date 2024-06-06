Pirelli, Tire Cologne 2024'te ürünlerini tanıtıyor

Yayınlanma: 06.06.2024 - 11:26

Güncelleme: 06.06.2024 - 11:26

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuarda kahraman ürün olarak öne çıkarılan yüksek performanslı otomobillere yönelik kış lastiği Pirelli P Zero Winter 2 lansman itibarıyla tüm ebatlarda ıslak zeminde kavrama açısından Avrupa etiketinde en yüksek derecelendirmeye sahip.

Yüzde 50'den fazla biyo bazlı veya geri dönüştürülmüş malzemeden (bağımsız sertifikalı) üretilen bu lastikler standın sürdürülebilirliğe ayrılan bir alanında sergilenecek.

Dönme direnci açısından 'A Sınıfında' değerlendirilen ilk kış otomobil lastiği olan P Zero Winter 2'nin BMW 7 Series için özel olarak üretilen bir versiyonu da fuarda yer alacak.

Özellikle elektrikli otomobillerde önemli bir performans göstergesi olan dönme direnci enerjiden tasarruf edilerek tek şarjla daha fazla kilometre yapılabilmesini sağlıyor.

Tire Cologne 2024 fuarında sergilenen diğer iki lastik ise Powergy Winter ve Powergy All Season SF olacak. Bu iki lastik üç yıl önce pazara sunulan yaz versiyonuna katılarak Powergy serisini tamamlıyor. Bu lastik ailesi güvenlik, verimlilik ve konfordan ödün vermeden uygun fiyatlı bir çözüm arayan sürücülere hitap ediyor.

Pirelli standında ayrıca Audi RS 4 Avant Edition 25 için geliştirilen Pirelli Cyber Track Adrenaline teknolojili P Zero Trofeo RS lastik de tanıtılıyor. Pistte sürüş tutkunları için tasarlanan bu teknoloji, lastiklerin içindeki sensörlerden veri alan bir uygulama aracılığıyla bir 'sanal asistan' işlevi görüyor. Böylece sürücülerin pist lastikleri paketinden maksimum fayda elde etmesi sağlanıyor.

P ZERO WINTER 2

Pirelli, ünlü kış lastiğinin yüksek performanslı modeller için geliştirilen yeni bir versiyonu olan P Zero Winter 2'yi tanıttı.

Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil sürücülerinin beklentilerini de karşılamak için özel versiyonları geliştirilen yeni lastik, 13 ebadın tamamında elektrikli araçların özelliklerini geliştiren Pirelli Elect teknoloji paketiyle sunuluyor. Elect teknolojili P Zero Winter 2 lastikler ayrıca lastiğin iç duvarına uygulanan ses emici sünger malzeme sayesinde dönme gürültüsünü azaltan Pirelli Gürültü Engelleme Sistemini (PNCS) içeriyor.

P Zero Winter 2'nin sırtı, yönlü deseniyle önceki modelin asimetrik sırt deseninden gözle görülür bir şekilde farklılaşıyor. Yeni sırt deseni, lastiğin temas alanı genelinde eşit sertlik ve kavrama sayesinde karlı zeminde ciddi performans artışı ve kuru zeminde daha iyi frenleme ve tutuş sağlıyor. Lastiğin ömrü boyunca tutarlı verimliliği garanti eden 3 boyutlu kılcal kanallar, kauçuğun zemine temas ettiği yerlerde daha geniş olup içeriye doğru daralıyor.

YENİ POWERGY WINTER VE POWERGY ALL SEASON SF

Pirelli crossover, SUV, sedan ve minivanlara yönelik yenileme pazarı ürünü olan Powergy lastiğin kış ve dört mevsim 'kar tanesi' versiyonlarını tanıttı. Yeni Powergy Winter ve Powergy All Season SF özellikle güvenlik, verimlilik ve konfordan ödün vermeden erişilebilir fiyatlı yenileme lastikleri arayan sürücülere hitap ediyor.

Yıl boyu tek lastikle tüm Avrupa regülasyonlarına uymak isteyen sürücüler için mükemmel bir seçim olan Powergy All Season SF, M+S (Çamur + Kar) ve 3PMSF (Üç Tepeli Dağ Kar Tanesi) işaretlerini taşıyor. Bu işaretlerden 3PMSF, lastiğin tipik olarak sert kış koşullarındaki testleri geçtiğini gösteriyor. Powergy All Season SF lastiğin kuru, ıslak ve karlı yollardaki etkinliği sırt deseninin çok çeşitli koşullara adapte olabilmesini sağlayan 3 boyutlu kılcal kanalların oluşturduğu sırt deseni ve hamur kombinasyonuyla elde ediliyor.