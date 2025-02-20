Pirelli, yeni Cinturato yaz lastiğini tanıttı: Daha düşük yakıt tüketimi...

Yayınlanma: 20.02.2025 - 13:34

Güncelleme: 20.02.2025 - 13:34

Şirketten yapılan açıklamaya göre Pirelli, sedanlardan crossover'lara premium otomobiller için tasarlanan ve hem orijinal ekipman hem de yenileme pazarına yönelik olarak geliştirilen yeni Cinturato yaz lastiğini tanıttı.

Pirelli'nin araştırma ve inovasyon çalışmaları sonucunda sanal tasarımdan kapsamlı bir şekilde yararlanılarak geliştirilen yeni nesil Cinturato, şirketin çevre dostu güvenlik stratejisiyle uyumlu olarak güvenlik ve verimlilikte güncel bir ölçütü temsil ediyor.

Frenleme performansıyla güvenlik sağlayan lastik, kurum dışı testlere göre kuru zeminlerde gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Tanıtım itibarıyla tüm serinin Avrupa etiketinde 'A Sınıfında' değerlendirilmesi de lastiğin ıslak zeminlerdeki yetkinliklerini kanıtlıyor. Önceki ürüne kıyasla kilometre performansının yüzde 20 artması ve azaltılan dönme direnciyle daha düşük yakıt tüketimine katkıda bulunulması verimliliği vurguluyor.

Pirelli tarafından geliştirilen ve patenti alınan özel malzemeler, yeni Cinturato yaz lastiğinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Lastik sırt bileşimi, yıldız şekilli polimerler ile özel reçine karışımından oluşan bir yapı kullanılarak üretildi.

Ayrıca, 'SmartNet Silica' adı verilen yeni nesil bir silikanın kullanılmasıyla lastiğin hem yol tutuşu hem de verimliliği artırıldı. Bu teknoloji sayesinde virajlarda daha fazla kavrama ve stabilite sağlanırken, düz yollarda dönme direncini azaltmaya yardımcı oluyor.

Yeni yaz lastiği, geçen yıl piyasaya sürülen ve çok sayıda ödüle layık görülen dört mevsim lastiği Pirelli Cinturato All Season SF3 ve ilk çıktığı günden bu yana çeşitli uzman dergiler tarafından kategorisinin en iyisi olarak kabul edilen Pirelli Cinturato Winter 2 kış lastiği başta olmak üzere Cinturato ailesindeki diğer ürünlere katılıyor.

ELEKTRİKLİLERE ÖZEL

Yeni yaz lastiği ayrıca elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlara özel Elect paketi dahil Pirelli'nin ileri teknolojileriyle sunulacak.