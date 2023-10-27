Rekabet yeniden başlıyor: Yeni Porsche Taycan pistte görüntülendi

Yayınlanma: 27.10.2023 - 16:07

Güncelleme: 27.10.2023 - 16:07

Elektrikli otomobil dünyası, daha fazla menzil ve performans sağlayan daha verimli bataryalarla hızla ilerlerken geri kalmak istemeyen Porsche Taycan modelini makyajladı.

2019'daki lansmandan bu yana Taycan'a meydan okuyan yeni rakipler ortaya çıktı. autoexpress.co.uk'de yer alan habere göre güçlü rekabete ayak uydurmak için Taycan modifiye edilmiş bir güç aktarma organına sahip olmalı.

Giriş seviyesi Taycan, 4S, GTS, Turbo ve en üst seviye Turbo S ile mevcut donanım seviyelerinin devam etmesi muhtemel. Temel Taycan 79.2kWh batarya ile gelirken, daha hızlı ve daha pahalı modellerde 93.4kWh ünite bulunacak.

Porsche, özellikle soğuk havalarda kaybedilen menzili artırmak için bataryaların soğutma ve genel verimliliğinde ince ayarlar yapabilir. En son yükseltme Turbo 4S'in menzilinin 463 kilometreden maksimum 511 kilometreye çıkmasını sağladı.

Porsche modelden nasıl daha fazla menzil elde edebileceğini gösterdi. Ancak hâlâ tek bir şarjla 605 kilometreye kadar mesafe kat edebilen Mercedes EQE'nin gerisinde.

Bu son fotoğraflarda yeni modelin ön ucun, kaputun ön kenarıyla daha hizalı oturan hafifçe yeniden şekillendirilmiş dörtlü far kümesi ile bir dizi ince ayar görülürken daha belirgin değişiklikler, mevcut otomobilin 0.22 Cd'sinden daha iyi bir sürtünme katsayısı sağlamaya yardımcı olması gereken yeniden şekillendirilmiş hava girişleri oldu.

Yan tarafta ön tekerleğin arkasındaki dikey havalandırma devam ediyor ve arkaya doğru baktığımızda ışık çubuğunun altında ek havalandırmalar var. Difüzörün alt kısmı da daha belirgin hale gelmiş.

Bu test aracında mevcut Taycan'da bulunan 20 inçlik jantlar kullanılmış olsa da makyajla birlikte yeni alaşım jant seçeneklerinin eklenmesi de bekleniyor.

Ayrıca Tesla Model S Plaid'e rakip olarak Taycan'ın üç motorlu ve performans odaklı aerodinamik değişikliklere sahip yeni bir üst versiyonu da gelecek. Bu modelin 2024 yılında makyajlı Taycan ile birlikte ortaya çıkacağı düşünülüyor.