Renault Group'tan Paris Motorshow çıkarması: Tam 9 model...

Yayınlanma: 11.09.2024 - 17:12

Güncelleme: 11.09.2024 - 17:12

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14-20 Ekim arasında 5 stant ve 4 markasıyla (Renault, Dacia, Alpine ve Mobilize) Paris Motorshow 2024, Porte de Versailles'da (salon 6) yer alacak. Renault Group 7 dünya prömiyeri ve 2 konsept otomobille fuara katılmış olacak.

Teknolojik ve ürün açısından dinamik bir döneme giren Renault, müşterilerine bir yanda yüzde 100 elektrikli, diğer yanda hibrit olmak üzere ikili bir araç gamı sunmak için ilk olarak C ve D segmentlerinde atağa geçti.

RENAULT 4 DÜNYA PRÖMİYERİ

Marka, Paris Motorshow'da B segmenti elektrikli araç Renault 4'ü dünya prömiyeri olarak tanıtacak. Renault 4, akıllı elektrikli araç uzmanı Ampere ile ortaklaşa geliştiriliyor. Markanın elektrikli araç atağı, fuarın merakla beklenen araçlarından Renault 5 ve çok yakında A segmentinde tanıtılacak Yeni Twingo ile birlikte desteklenecek.

Renault Pro+ stantında, Renault bir sonraki nesil vanların habercisi olan bir konsept aracı sergileyecek. Marka ayrıca, Renault Group ve Plug arasındaki ortak girişim HYVIA tarafından geliştirilen, elektrikli ve içten yanmalı seçeneklerini tamamlayacak hidrojen versiyonu olan yeni Master H2-Tech prototipini de sergileyecek. Renault'un hafif ticari araç serisinin tamamı ile bazı özel dönüşüm yapılmış araçlar da stantta yer alacak.

TÜM SERİ TANITILACAK

Dacia, Paris Motorshow'da tüm serisini tanıtacak, Yeni Duster, Yeni Spring ve bu yıl Avrupa'da en çok satan araç olan Sandero ve Jogger. Marka ayrıca C-segmentindeki atağını başlatmak için yeni bir araç sergileyecek. Son olarak, ziyaretçiler, markanın 2025'ten itibaren Dakar Rallisi ve Rally-Raid Championship'e katılacağı Sandrider prototipini nihai tasarımıyla keşfedebilecek.

ALPINE'İN YENİ MODELİ SERGİLENECEK

Alpine, bu yaz satışa çıkan A290'ın yanı sıra bir sonraki Dream Garage aracının habercisi niteliğindeki yeni gösteri otomobilini dünya prömiyerinde sergileyecek. Düşük emisyonlu spor araçlara odaklanan Alpine, markanın yepyeni 6 silindirli hidrojen yanmalı motoruyla güçlendirilen Alpenglow Hy6'yı da dünya prömiyeri ile tanıtacak. Etkinlikte ikonik A110 da yer alacak ve markanın mevcut ve gelecekteki modellerini, mevcut A524'ü sportif bir ortamda bir araya getirerek tüm Alpine tutkunlarına sunacak.

Mobilize, dünya prömiyerinde ehliyetli ve ehliyetsiz kullanılabilen elektrikli dört tekerlekli aracı Duo ve kentsel ve banliyö ortamları için tasarlanmış mikro kullanım aracı (micro-utility vehicle) Bento'nun üretim modellerini tanıtacak. Mobilize ayrıca elektrikli araçlara geçişi desteklemek için ev tipi şarj ve hızlı şarj çözümlerini de sergileyecek.