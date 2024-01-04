SsangYong bayiliklerinde isim değişikliği telaşı: KGM resmen başlıyor, 3 model sırada

Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:14

Güncelleme: 04.01.2024 - 15:14

SsangYong'u 2022 yılında tasfiye edilmekten kurtaran KG Mobility, Güney Koreli firmanın mevcut 73 bayisinin 2024 yılı ortasına kadar KGM Motors olarak yeniden markalanacağını duyurdu. SsangYong ejderha kanadı logosu kalacak ancak yeni slogan "Go different. KGM".

Başlangıçta, SsangYong 'KG Mobility' olarak yeniden lanse edilecekti, ancak firma kısa bir süre sonra tutumunu değiştirdi ve bunun yerine İngiltere ve Avrupa'da daha basit 'KGM' adını kullanmayı seçti. Kore'de ise tam KG Mobility marka adı kullanılacak.

KGM Motors Birleşik Krallık Genel Müdürü Kevin Griffin yeniden markalaşmayla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Nihai vizyonumuz, gelecek odaklı, yeni teknolojilerden yararlanan, elektrifikasyon, otonom sürüş ve bağlanabilirlik alanlarında girişimlerde bulunan modern bir markanın uygulanmasına odaklanmaktır. Yeniden markalaşma önemli ve temel bir adımdır."

SSANGYONG MODELLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Değişiklikler, Korando, Rexton ve yakın zamanda makyajlanan Tivoli SUV'lar için yeniden adlandırılan donanım seviyeleri ile bazı özellik ayarlamalarıyla sınırlı olacak. Bu arada Musso kamyonet ve markanın ilk elektrikli aracı olan Korando e-Motion'a dokunulmayacak.

KGM'ye özgü herhangi bir markayı taşıyan ilk otomobil, muhtemelen 2024'ün başlarında İngiltere'ye gelecek olan yeni Torres SUV olacak. Aracın 1.5 litrelik benzinli motora sahip benzinli bir versiyonunun yanı sıra Skoda Enyaq ve Toyota bZ4X gibi modellere rakip olacak tamamen elektrikli bir Torres EVX de olacak. SsangYong Torres Türkiye'de ise şu anda satışta bulunuyor.

ÜÇ MODEL DAHA GELİYOR

KGM, Maxus T90 EV'ye rakip olarak tasarlanan ve 2024 yılı sonunda piyasaya sürülmesi planlanan elektrikli bir kamyonet de dahil olmak üzere üç EV daha üzerinde çalışıyor. Henüz adı açıklanmayan kamyonet Torres EVX'i temel alacak ve her iki araçta da Atto 3 SUV ve Dolphin hatchback'in üreticisi Çinli BYD'nin bataryaları kullanılacak. Kalan iki EV ile ilgili ayrıntılar şimdilik gizli tutuluyor.