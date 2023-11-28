Stellantis yeni teknoloji merkezini açtı: Fiyatlar yarının altına düştü

Yayınlanma: 28.11.2023 - 13:44

Güncelleme: 28.11.2023 - 13:44

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobilite şirketi Stellantis, 40 milyon Euro yatırımla tamamlanan ilk Döngüsel Ekonomi Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiori Kompleksi'nde yer alan SUSTAINera Döngüsel Ekonomi Merkezi (DE Merkezi), Stellantis'in döngüsel ekonomi hedeflerini 4R stratejisini ifade eden yeniden üretim (Reman), onarım (Repair), yeniden kullanım (Reuse) ve geri dönüşüm (Recycle) kapsamında 360 derecelik bir yaklaşımla ele alıyor.

UYGUN FİYATLI ÜRÜNLER SUNULACAK

İleri teknolojiye sahip merkezin temel hedefleri, parçaların ve araçların ömrünü uzatarak mümkün olduğu kadar uzun süre dayanmalarını sağlamak olacak.

Bu süreç artık mümkün olmadığında ise yeniden imalat faaliyetinden ve ömrünü tamamlamış araç sökme faaliyetinden geri dönüşüm için malzemeler toplanıyor.

Bu malzemeler, yeni araç ve yeni parçalar oluşturmak üzere üretim döngüsüne geri gönderiliyor. Merkez, ilk etapta 4R stratejisini uygulayan dört etkinliği de gerçekleştirebiliyor ve kapsamı yakın dönemde daha da genişleyecek. Merkezde ilk aşamada uygulamaya alınan 4R süreçleri şöyle:

''Yeniden üretimde (Reman) motorlar, şanzımanlar ve elektrikli araç bataryaları gibi kullanılmış, aşınmış veya arızalı bileşenler, kaliteden ödün vermeden sökülüyor, temizleniyor ve orijinal OEM normlarına göre yeniden üretiliyor.

Amaç ise Stellantis yedek parça çatısı altında SUSTAINera etiketi ile sürdürülebilir ve uygun fiyatlı bir alternatif sunmak oluyor. Tesisin 2025 yılına kadar 50 binden fazla yeniden üretilmiş parçayı yönetmesi ve bu sayının 2030 yılına kadar 150 bine çıkması bekleniyor.

Ayırma merkezinde (Yeniden Üretim, Geri Dönüşüm) tesis, yaklaşık 2,5 milyon aşınmış parçayı 2025 yılına kadar yeniden üreterek geri dönüşümünü sağlayacak. Bu sayı 2030 yılında 8 milyona çıkacak.

Araç yenilemede (Onarım, Yeniden Üretim ve Yeniden Kullanım) araçlar, yeni, yeniden üretilen veya kullanılmış parçalar kullanılarak estetik ve mekanik olarak onarılacak. Sonrasında ise Stellantis'in üretici sertifikalı ikinci el araç programı SPOTICAR ve Stellantis &You satış ve servis ağı üzerinden yeniden satılacak.

Araç sökümünde (Geri Dönüşüm, Yeniden Üretim ve Yeniden Kullanım) ise araçlar, yaşam döngülerinin sonunda, yeniden üretilecek, yeniden kullanılacak veya geri dönüşüm malzemesi olarak kullanılacak parçalar için değerli bir kaynak haline gelecek. Özellikle DE Hub tarafından yönetilen kullanılmış OEM parçalar, SUSTAINera'nın 'Yeniden Kullanım' hedefine kaynak sağlamak için şirketin iş ortağı B-Parts tarafından sağlanan stokla entegre olacak.''

YÜZDE 55 TASARRUF!

Tesisin ekipman ve makineleri başka noktalardan alınarak yeni makine ve ekipman alımına kıyasla yüzde 55 oranında tasarruf sağlandı. Tesiste şu an 170 vasıflı çalışan var. Bu sayının 2025'e kadar 550 kişiye çıkması öngörülüyor.

Stellantis Döngüsel Ekonomi İş Kolu, Dare Forward 2030 stratejik planında açıklanan 7 büyüyen iş kolundan biri olurken, 2030 yılına kadar 2 milyar Euro'nun üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyor.