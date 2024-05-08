Sustainability Innovation Challenge için başvurular açıldı: İşbirliği ve yatırım fırsatları

Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:18

Güncelleme: 08.05.2024 - 12:18

Otokoç Otomotiv ve Plug and Play işbirliğiyle düzenlenen 'Sustainability Innovation Challenge' için başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Holding'in 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefleri doğrultusunda ve sürdürülebilir bir gelecek yaratma vizyonuyla başlatılan program, seçilen startupların Otokoç Otomotiv ile pilot uygulamalar ve işbirlikleriyle yenilikçi çözümlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak.

Hem Türkiye hem de globalden 3 Haziran'a kadar başvurulara açık olan programda startuplar, 'Düşük Karbonlu Mobilite', 'Enerji ve Su Yönetimi', 'Çevre ve Atık Yönetimi', 'Eşitlik ve İnsanlığın Geleceği İçin Çözümler ve Sürdürülebilirlik Destekli Yeni İş Modelleri' odak alanları dışında, 'Karbon Ofsetleme', 'Susuz Yıkama Çözümleri' ve 'Fosil Yakıtların Verimli Kullanımı' gibi daha niş ihtiyaç alanları kapsamında da başvurularını yapabilecek.

Değerlendirmeler sonucu seçilen startuplar, Koç Holding, Otokoç Otomotiv, Plug and Play'den yöneticilerin ve ekosistem oyuncularının yer aldığı jüri karşısında sunum yapma şansı yakalayacak.

Başarılı olan startuplar, Otokoç Otomotiv ve Koç Topluluğu şirketleri ile doğrudan işbirliği gerçekleştirme, kavram kanıtlama çalışması (PoC) yapma ve potansiyel yatırım fırsatlarına erişme şansına sahip olacak.

'Sustainability Innovation Challenge', Otokoç Otomotiv'in sürdürülebilirlik alanındaki inovasyon potansiyelini daha da güçlendirecek ve startup ekosistemindeki güçlü mentor pozisyonuna destek olacak. Otokoç Otomotiv, bu inisiyatifle birlikte dünya genelindeki mobilite hizmet sağlayıcıları arasında öncü bir konuma yükselmeyi hedefliyor.