Suzuki’den 0 faizli kredi ve takas desteği: 1 milyon 78 bin TL'den fiyatlarla...
Akıllı Hibrit teknolojisi ve arazi yeteneklerine sahip modelleriyle dikkat çeken Suzuki; Swift Hibrit, S-Cross Hibrit, Vitara Hibrit ve Jimny modellerinde sunduğu kredi ve takas desteği kampanyaları ile yeni yıla iddialı bir giriş yaptı.
Suzuki, ocak ayı sonuna kadar geçerli olan kampanyada, hibrit B hatchback segmentinin 2023 yılında en çok tercih edilen modeli Swift Hibrit’i satın almak isteyenlere 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ile birlikte kullanılabilen 50 bin TL’lik takas desteği fırsatı sunuyor.
Geçen sene boyunca 4x4 B SUV segmentinde liderliğini koruyan Suzuki S-Cross Hibrit modelinde ise kullanıcılar 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 70 bin TL’lik takas desteğinden faydalanabiliyor.
Yine aynı segmentte yer alan Vitara Hibrit’te 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. Kredi imkanından faydalanmayan kullanıcılar için ise 70 bin TL takas desteği bulunuyor.
Üstün arazi sürüşü yeteneklerine sahip Jimny modelinde 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 50 bin TL takas desteği sunuluyor.
SUZUKİ MODELLERİ BAŞLANGIÇ FİYATLARI
Swift Hibrit modeli 1.078.000 TL’den;
Suzuki S-Cross Hibrit takas destekli 1.444.000 TL'den;
Suzuki Vitara Hibrit 70 bin TL takas destekli 1.354.000 TL’den;
Jimny modelleri 1.678.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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