Tesla yeni 25 bin Euro'luk modelinde düğmeye bastı

Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:59

Güncelleme: 10.11.2023 - 16:00

Tesla, yakında çıkaracağı 25.000 € (mevcut kur ile 763 bin 114 TL) değerindeki elektrikli modelini Almanya'daki fabrikasında üretmeyi planlıyor. Otomobil üreticisi herhangi bir resmi açıklama yapmadı ancak olası yerler arasında Hindistan ve Meksika'da bulunuyor.

Tesla'nın Almanya'daki fabrikası Berlin yakınlarındaki Gruenheide'de bulunuyor ve şu anda Avrupa'da en çok satan elektrikli araç olan Model Y'yi üretiyor. Tesla CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz Cuma günü "Giga Berlin" tesislerine yaptığı ziyaret sırasında yeni elektrikli araçlarının yerel üretimiyle ilgili haberleri fabrika çalışanlarıyla paylaştığı iddia ediliyor. Reuters'e göre, "konu hakkında bilgi sahibi" ismi açıklanmayan bir kaynak Musk'ın açıklamasını doğruladı, ancak elektrikli aracın üretimine ne zaman başlanacağı konusunda bilgi vermedi.

Yeni uygun fiyatlı elektrikli araç ile ilgili söylentiler yıllardır internette dolaşıyor, ancak Tesla henüz bir çıkış tarihi belirlemedi. Son raporlara göre şirket, elektrikli aracın gövdesinin çoğunu tek parça halinde üretecek. Böylelikle de şirket üretim maaliyetini düşürmeyi hedefliyor. Tesla uygun fiyatlı yeni çıkaracağı elektrikli araçtan 4 milyon adet üretmek istiyor.