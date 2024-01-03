Tesla Cybertruck'ın şarj hızı ve şarj eğrisi ortaya çıktı: Kimse böyle beklemiyordu

Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:08

Güncelleme: 03.01.2024 - 14:08

Tesla'nın çıkışı beklenenden daha uzun süren, tanıtımında kurşun geçirmez denilen camları kırılan ardından da fiyatı tahminlerin çok üzerinde olarak açıklanıp satışa sunulan modeli Cybertruck'ın şimdi de şarj istatistikleri açıklandı.

CYBERTRUCK YENİ PİL TEKNOLOJİSİ

Tesla'nın daha büyük 4680 formatlı hücresini tam olarak kullanan ilk aracı olan Tesla Cybertruck yaklaşık bir aydır piyasada. Ancak halkın elinde sadece sınırlı sayıda olduğu için araç hakkında hâlâ pek çok soru var. Bunlardan en önemlilerinden biri ise şarj istatistiklerinin nasıl olduğu. Bu soruya cevapsa kısa süre önce yayımlanan bir video ile geldi.

Kilowatt veya kW cinsinden ölçülen tepe şarj hızı, bir EV'deki en önemli istatistiklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu değer elektrikli otomobillerde artık belirli bir seviyeye gelmesi dolayısı ile maksimum menzil değerinin dahi önünde konumlanabiliyor.

CYBERTRUCK MAKSİMUM ŞARJ HIZI

Şarj oranı ne kadar yüksekse, bir şarj seansının ardından yola o kadar hızlı geri dönülebiliyor. Eski EV'ler 50kW civarında DC şarj oranlarına sahipti. Bu da EV'lerin genellikle 150 kW + kapasitesine sahip olduğu ve bazı modellerin 350 kW'a kadar çıkabildiği günümüz standartlarına kıyasla oldukça yavaştı. Tesla'nın V3 süper şarj cihazları 250 kW'a kadar güç sağlayabiliyor, bu da oldukça yüksek bir değer. Ancak yeni V4'ler 350kW'tan daha da hızlı.

Şarjın bir başka önemli yönü de şarj eğrisi veya bir aracın en yüksek şarj oranından daha düşük bir orana ne kadar hızlı "daraldığıdır". EV'ler en yüksek şarj oranlarını sürekli sürdüremezler. Bu nedenle genellikle daha düşük bir orana düşmeden önce yalnızca belirli bir süre için en yüksek oranı kullanabilirler. Elektrikli araçlarda DC şarj süresinin genellikle "yüzde 80'e kadar" olarak belirtilmesi de bunun bir nedeni. Çünkü yüzde 80'i aşan yüksek bir hızda şarj etmek genellikle batarya dayanıklılığını kötü etkiliyor.

Tesla'nın önceki 2170 formatlı hücrelerden biraz daha kötü şarj performansına sahip olduğu belirtilen 4680 formatlı hücreleri tam olarak kullanan ilk aracı olduğu için Cybertruck'ın şarj performansı merakla bekleniyordu.

Cybertruck'larını birkaç hafta önce teslim alan bir çiftin kendi YouTube kanalları ''Our Cyber Life'' üzerinden yayımlanan bir videoda, Cybertruck'ın şarj eğrisinin nasıl şekillendiği ortaya çıktı.

CYBERTRUCK ŞARJ EĞRİSİ SORUNU

Video, Arizona'daki Tesla supercharger'da, 250kW tepe güç sunabilen bir V3 Supercharger'da bir Cybertruck şarjını tamamen belgeliyor. Videoda şarj oranını gösteren grafikler de yararlı bir şekilde gösteriliyor.

Videoda ve beraberindeki grafiklerde görebileceğimiz gibi Cybertruck, en azından yoğun bir V3 Supercharger'daki bu şarj seansı için nispeten zayıf bir şarj eğrisine sahip görünüyor. Araç, yaklaşık 20 dakikalık daha yüksek şarj oranlarını kabul etmek için akü sıcaklığını yükseltmeye yönelik otomatik bir işlem olan ön koşullandırmanın ardından yüzde 14 doluluk oranıyla şarj edilmeye başlıyor.

Cybertruck hemen 255 kW'lık bir pik şarj oranına atlıyor, ancak yüzde batarya yüzde 20 doluluğa ulaştığında şarj oranı kademeli olarak azalarak oldukça hızlı bir şekilde azalmaya başlıyor. Yüzde 40'a gelindiğinde araç 150 kW'a, yüzde 60'a gelindiğinde 100 kW'a düşüyor ve yaklaşık yüzde 66 seviyesinde 75-80kW'lık bir yükleme kapasitesine ulaşıyor. Bu seviye yüzde 90'a kadar korunurken ardından video son buluyor.

Sonuç olarak, Cybertruck'ın 123 kWh bataryasına 94 kWh değerinde enerji ekleyerek yüzde 14-90 arasında 50 dakikalık bir şarj seansı oldu. Ya da standart yüzde 80'lik kesintiyi kullanarak, yüzde 14-80 arası 40 dakika sürdü de denebilir.

CYBERTRUCK ŞARJ KARŞILAŞTIRMALARI

Tesla araçları oldukça erken azalma eğilimindedir, ancak bunu yüksek tepe şarj oranlarıyla telafi ediyorlar. Yüzde 90'a veya yüzde 100'e kadar şarj etmek yerine, düşük batarya doluluğunda daha yüksek şarj oranlarından yararlanmak için daha sık, daha kısa şarj seansları yapmak genellikle Tesla'larda daha iyi bir seçenek oluyor.

Ancak Cybertruck'ın 123kWh'lik devasa bataryası göz önüne alındığında, şarj hızlarının daha az ve daha yüksek oranlarda düşmesi bekleniyordu. Bataryanın yüzde 40'a gelindiğinde 150kW'a, yüzde 60'a gelindiğinde 100kW'a düşmesi hayal kırıklığı yarattı.

Pratik sürüş amaçları için daha da önemli bir ölçüt olan "dakika başına eklenen şarj mili" cinsinden ölçüldüğünde, tablo Cybertruck için daha da kötüleşiyor. Model 3, 333 mil menzile sahip ve yüzde14-80 arasında 31 dakikada yaklaşık 220 mil menzil ekleyebiliyor. Aynı ölçüte göre, Cybertruck yüzde14-80 arasında 40 dakikada 206 mil ekliyor ve daha uzun bir sürede daha az menzil kazandığı görülüyor.

Tüm bunlar, mevcut şarj şampiyonları olan Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6'dan önemli ölçüde daha yavaş. Bu modeller 230kW civarında biraz daha düşük bir tepe şarj noktasına rağmen, 170-180kW hızları yüzde 70-80'e kadar sürdürebilen etkileyici derecede geniş bir şarj eğrisine sahip.

Ancak, bu sadece bir dizi koşulda yapılan bir test olduğu ve söz konusu koşulların Cybertruck için ideal olmadığı da bir gerçek.

CYBERTRUCK ŞARJ GERÇEKLERİ

İlk olarak, Cybertruck'ın şarj sistemi 800 volt ve 400 volt şarj arasında geçiş yapabilecek şekilde üretilmiştir. V3 Supercharger'lar 400V'tur, bu nedenle Cybertruck'ın 800V'luk bir şarj cihazından daha iyi şarj olabilmesi de mümkün.

İkincisi, şarj noktası yoğun bir Supercharger'dı ve yoğun Supercharger'larda Tesla bazen şarj hızını sınırlıyor. Bir Supercharger istasyonu her durağa aynı anda maksimum 250kW güç verebilecek şekilde inşa edilmeyecektir.

Cybertruck'a düşük batarya doluluğu nedeniyle maksimum şarj oranı verilmiş ve daha sonra istasyondaki daha düşük batarya doluluğuna sahip araçlara öncelik vermek için istasyonun kendisi güç dağıtımını azaltmış olabilir.

Son olarak, Cybertruck çok yeni bir araç ve Tesla gelecekte şarj oranlarını potansiyel olarak artırmak için şarj sırasında pil sağlığı hakkında daha fazla veri bekliyor da olabilir. Gelecekteki bir yazılım güncellemesinde şarj oranlarının artması da mümkün.