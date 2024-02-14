Tesla'dan bir indirim daha: Model Y fiyatları bu kez de Amerika'da düşürüldü...

Yayınlanma: 14.02.2024 - 14:49

Güncelleme: 14.02.2024 - 14:49

Tesla'nın ana pazarında fiyatlar nihayet istikrar kazanmıştı.

Ancak şimdi otomobil üreticisi, en popüler aracı olan Model Y'de sadece geçici olarak indirim yapıyor.

Tesla web sitesine bu yeni notu ekledi:

"Yeni Model Y RWD ve Long Range AWD fiyatları 29 Şubat'a kadar olan teslimatlar için düşürüldü. Fiyatlar 1 Mart'ta 1.000 dolar veya daha fazla artacaktır."

Model Y RWD artık 43 bin dolardan ve popüler Model Y çift motorlu uzun menzilli versiyon 48 bin dolardan başlıyor.

Tesla geçen yılın sonlarından bu yana ABD'de fiyatlandırmayı değiştirmemişti ve bu memnuniyetle karşılanan bir istikrar oldu.

Bu durumda, Tesla'nın bunu çeyrek sonundan ziyade ay sonunda bitecek geçici bir indirim olarak sunması, Tesla'nın ABD'de oldukça popüler olan Amerikan futbol ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'dan gelecek kaçınılmaz ilgi artışından yararlanmaya çalıştığına işaret ediyor.

Tesla'nın kendisi bir Super Bowl reklamı için ödeme yapmasa da diğer birçok otomobil üreticisi elektrikli araçlarla ilgili reklamlar yayınlıyor ve bunlar her zaman Tesla'ya olan ilginin artmasına neden oluyor.

Bu otomobil üreticileri de üzerlerindeki yeni gözlerden faydalanmak için indirimler yapıyor ve şimdi Tesla'nın buna karşı koymak için kendi girişimi var.