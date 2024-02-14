TOFAŞ 2023 yılı net kârını açıkladı: 15 milyar TL'yi geçti

Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin (TOFAŞ), geçen yıl 15 milyar 83 milyon 439 bin lira konsolide net kâr elde ettiği açıklandı.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 14:34
TOFAŞ 2023 yılı net kârını açıkladı: 15 milyar TL'yi geçti
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Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), geçen yıl 15 milyar 83 milyon 439 bin lira konsolide net kar elde etti.

TOFAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin 2022 yılında 9 milyar 374 milyon 39 bin lira olan konsolide net kârı 2023 yılında 15 milyar 83 milyon 439 bin liraya yükseldi.


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