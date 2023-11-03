Toyota'dan 1,9 milyonluk geri çağırma: Araç sahipleri ne yapmalı?

Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:18

Güncelleme: 03.11.2023 - 16:18

Toyota 2013-2018 Toyota RAV4'lerde artan yangın riskinin, gevşek takılan 12 voltluk akülerden kaynaklandığını ve geri çağırmanın yaklaşık 1,9 milyon RAV4'ü etkilediğini açıkladı.

Artan yangın riski, değiştirilen 12 voltluk akülerden kaynaklanırken şirket şu anda bu konuda bir çözüm hazırlıyor.

Toyota, potansiyel yangın riski nedeniyle 2013-2018 model yıllarına ait 1.854.000 RAV4 modelini geri çağıracak. Etkilenen modellerin sahipleri NHTSA geri çağırma web sitesini ziyaret etmeli ve Toyota'nın 1 Kasım'da duyurduğu gönüllü geri çağırmaya araçlarının dahil olup olmadığını görmek için VIN veya plaka bilgilerini girmeli.

Otomobil üreticisine göre, bazı yedek 12 voltluk akülerin üst kısmının boyutları çok küçük. Yedek akü çok küçükse ve tutma kelepçesi doğru şekilde sıkılmamışsa, sürücünün agresif viraj alma sırasında akünün hareket etme riski artıyor. Bu hareket, pozitif akü terminalinin tutma kelepçesine temas etmesine ve kısa devre yapmasına neden olarak yangın riskini artırabiliyor.

ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Toyota şu anda sürüşü durdurma uyarısı ya da araç sahiplerinden araçlarını yapılardan ve diğer araçlardan uzağa park etmelerini istemek üzere çağrıda bulunmuyor. Şirket şu anda bir çözüm üzerinde çalıştığını ifade ediyor. Çözüm hazır olduğunda, Toyota bayileri akü tutma kelepçesini, akü tablasını ve pozitif terminal kapağını ücretsiz olarak geliştirilmiş versiyonlarla değiştirecek. Toyota, etkilenen araçlara sahip müşterileri Aralık 2023 sonuna kadar bilgilendireceğini açıkladı.