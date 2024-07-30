Toyota'nın küresel üretimi düşüşe geçti! Çin'deki satışlar ve sertifikasyon skandalı etkiledi...

Yayınlanma: 30.07.2024 - 14:23

Güncelleme: 30.07.2024 - 14:23

Japonya'nın en büyük otomobil üreticisinin dünya çapındaki üretimi Aralık 2022'den bu yana en keskin düşüşle yüzde 12,9 azalarak 795 bin 862 araca geriledi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın Toyota ve diğer otomobil üreticilerinin belirli modelleri sertifikalandırmak için yaptıkları başvurularda usulsüzlük tespit etmesinin ardından, otomobil güvenliği skandalının genişlemesiyle iç pazarda üretim yüzde 18,8 düştü.

BYD gibi yerli elektrikli araç üreticilerinin hızla pazar payı kazandığı ve agresif bir şekilde fiyat indirimine gittiği Çin'de üretim yüzde 21,7 düşerek Toyota'nın üretiminin yüzde 20 veya daha fazla azaldığı beşinci ay oldu.

Kuzey Amerika'da üretim yüzde 6,2 düşerken, Avrupa'da geçen yıla kıyasla daha az üretim günü nedeniyle yüzde 6,6 düştü.

Toyota'nın dünya çapındaki satışları Japonya ve Çin'deki düşüşlerden etkilenerek ay boyunca yüzde 5,1 düştü.

ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLANACAK

Otomobil üreticisi 1 Ağustos'ta ilk çeyrek mali sonuçlarını açıklayacak.

Bu yılın ilk altı ayında, otomobil üreticisinin küresel üretimi yüzde 5 düşerken, dünya çapındaki satışları yüzde 0,9 azaldı.