Türk firmadan hidrojen yakıtlı otobüs atağı: Avrupa'da sergilenmeye başladı

Yayınlanma: 06.10.2023 - 14:15

Güncelleme: 06.10.2023 - 14:15

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Avrupa’da düzenlen otobüs fuarı Busworld Europe'ta hidrojen yakıt hücreli otobüsü KENT Hidrojen'i dünya sahnesine taşıdı.

Fuarda elektrikli otobüs ailesinin yeni üyelerini tanıtan Otokar, biri otonom olmak üzere 7 farklı model otobüsünü sergiliyor.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Avrupa'nın en büyük otobüs etkinliği Busworld Europe fuarında yerini aldı. Geniş ürün gamı, kullanıcı ve çevre odaklı çözümleriyle sürdürülebilir ulaşımın geleceğine katkı sağlayan Otokar, 12 Ekim'e kadar sürecek olan fuara 4'ü yeni olmak üzere 7 aracıyla katıldı.

MÜKEMMEL TASARIM ÖDÜLÜ

Otokar, 6 gün sürecek olan fuara ürün gamına eklediği yeni sıfır emisyonlu araçlarıyla bir kez daha damgasını vurmak üzere yola çıktı. Otokar’ın ilk hidrojen yakıt hücreli otobüsü olan KENT Hidrojen ilk kez Busworld Europe'ta sergileniyor. Geçen yıl Avrupa’da 'Mükemmel Tasarım Ödülü'ne layık görülen TERRITO serisinin 13 metrelik yeni elektrikli modeli e-TERRITO da ilk kez fuarda tanıtılıyor.

Ayrıca Otokar e-CENTRO, Avrupa'nın en büyük buluşmalarından biri olan fuarda ziyaretçileri salonlar arasında taşıyarak toplu ulaşımın geleceğini deneyimleme fırsatı sunuyor. Otokar standının ziyaretçileri ayrıca, Avrupa'da birçok ülkede en çok satan orta boy otobüs olan NAVIGO'yu yenilenen tasarımıyla yakından görme fırsatı buluyor.

'AVRUPA'DA İSTİKRARLI BÜYÜME'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, Türkiye'nin Otokar’ın Avrupa'nın önde gelen otobüs üreticileri arasındaki konumuna dikkat çekti.

Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında operatörlerin ihtiyaçlarını uygun maliyetli, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile karşıladıklarını belirten Erman, şöyle konuştu:

''Müşteri odaklı yaklaşımımız, faaliyet gösterdiğimiz segmentlerde yüksek müşteri sadakati kazandırdı. Otokar'a olan güven ve araçlarımıza gösterilen ilgi sayesinde gelirinin yüzde 72'sini küresel pazarlardan elde eden bir üretici konumuna ulaştık.

Hedefimiz, mevcut ve ürün ailemize eklediğimiz sıfır emisyonlu araçlarımızla Avrupa pazarında güçlü oyunculardan biri olmak. Geçtiğimiz günlerde İtalya’daki şirket alımıyla Avrupa’daki iştirak şirket sayısını 3’e çıkardık. Avrupa'daki büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz.''

HİDROJEN YAKITLI İLK OTOBÜS

Sürdürülebilir bir gelecek için yeşil ulaşım çalışmalarına hız veren Otokar, hidrojen yakıt hücresine sahip ilk otobüsü KENT Hidrojen'i ilk kez Busworld Europe’da sergiliyor. Otokar'ın sürdürülebilirlik taahhütleri doğrultusunda geliştirilen KENT Hidrojen, karbon emisyonlarının azaltılması, temiz enerji dönüşümü ve sürdürülebilir ulaşım politikalarına destek olacak.

Özellikle tarihi şehirler gibi sınırlı şarj altyapısına sahip bölgeler için çevre dostu bir çözüm olarak öne çıkan KENT Hidrojen, düşük yakıt tüketimi, düşük işletme maliyeti, yüksek teknoloji özellikleri ile dikkat çekiyor. KENT Hidrojen, sıfır emisyonlu yapısıyla sadece su buharı üreterek zararlı emisyonları büyük ölçüde azaltırken, kentlerde hava kalitesini iyileştirmeye katkı sağlıyor. 12 metre uzunluğundaki alçak tabanlı araç, yüksek yolcu kapasitesi ve geniş iç hacim sunuyor.

'Mükemmel Tasarım' ödüllü Otokar TERRITO, elektrikli versiyonuyla Busworld’de yer aldı. 13 metre uzunluğundaki e-TERRITO, optimum menzili ve sıfır emisyonu ile öne çıkıyor.

SÜRÜCÜSÜZ E-CENTRO FUARDA

Otokar, tanıtıldığı günden itibaren dikkatleri üzerinde toplayan ikonik mikrobüsü elektrikli e-CENTRO'ya yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor.

Busworld Europe’da seviye 4 sürüş teknolojisine sahip e-CENTRO ile yer alan Otokar’ın otonom aracı, sürücüye ihtiyaç duymadan seyahat edebiliyor. Trafik kurallarına uyacak şekilde geliştirilen araç, konumunu hassas bir şekilde algılıyor. Hava koşullarından bağımsız günün her saatinde kesintisiz hizmet verebilen araç, belirlenen güzergâhta duraklara yanaşarak yolcuların sorunsuz bir şekilde inip binmesini sağlıyor.

Otokar'ın otonom aracı e-CENTRO fuar süresince ziyaretçileri toplu ulaşımda otonom teknolojisiyle tanıştırırken, fuar ziyaretçilerine taşıma hizmeti de verecek.

Orta boy otobüs pazarında büyük başarı yakalayan NAVIGO, yenilenen tasarımıyla Otokar standında yer aldı. Ön yüzü tamamen yenilenen araç, dinamik ve keskin hatlarıyla öne çıkıyor. Yenilenen iç mekânı da pazardaki iddiasını artırıyor.