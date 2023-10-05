TürkTraktör'ün premium markası Case IH yeni modellerini sergiliyor

Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:06

Güncelleme: 05.10.2023 - 15:06

Türk Traktör'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Bursa Tarım Fuarı'na özel olarak ekim ve kasım aylarında geçerli kampanyası kapsamında Case IH Puma ve Optum model traktör alanlara 100 bin TL değerinde Opet yakıt puan hediye edilecek.

Case IH yerli ekipman ürün gruplarının tamamında ekim ayında yapılacak alımlarda 3 bin TL değerinde Opet akaryakıt kampanyası da çiftçileri bekliyor.

AFSC kabin olarak yenilenen Case IH Puma CVX serisinin kabin iç hacmi ve cam alanı artırılarak ferah bir çalışma ortamı elde edildi. Ekran ve kumanda konsolu tümüyle yenilenen Puma serisinde daha büyük ve renkli dokunmatik ekran standart olarak tüm modellere konuldu. Ayrıca seriye 300 HP maksimum motor gücüne sahip Puma 260 ürünü de eklenerek model seçeneği artırılmış oldu.

Yeni Farmall X serisinde 90 HP, 100 HP, 110 HP ve 117 HP'lik motor seçenekleri bulunuyor. Farmall X serisinde 12 ileri 12 geri Power Shuttle transmisyon standart olarak yer alıyor. 20 ileri, 20 geri sürüngen vites seçeneği ise isteğe bağlı olarak tercih edilebiliyor.

Tüm mekanizmaları yüksek verimlilik ve ağır hizmet için tasarlanmış olan yeni LB 424 XLD serisi Case IH Büyük Balya Makinesi ile daha büyük ve yoğun balyalar üretiliyor. Density Büyük Balya Makinesi, daha ağır ve yoğun balya taşırken daha az depolama alanı, daha kısa zaman, daha az iş gücü ve yakıt maliyetiyle önemli oranda tasarruf sağlıyor.

YARDIMCI ÜRÜNLER DE FUARDA

RedPro Toprak İşleme Makineleri, bahçe ve tarla tipi modelleriyle Bursa Fuarı'nda Türk çiftçisinin beğenisine sunuluyor. Yeni RedPro, sabit, kaydırmalı, merdaneli seçenekleriyle her toprak koşulunda çalışma imkânı sunuyor.

Case IH Hassas Ekim Makineleri, tohum ve gübre depoları ile çiftçilere ikmal yapmak zorunda kalmaksızın uzun saatler boyu ekim imkânı sağlıyor. Makine üzerinde standart olarak sunulan dijital dekar sayacı ile ekim yapılan alan kolaylıkla belirlenebiliyor.

TürkTraktör Hassas Tarım ürün gamında yer alan Otomatik Dümenleme Sistemleri, Akış ve Uygulama Kontrol Sistemlerine ek olarak, yerli olarak geliştirilen filo ve traktör takip sistemi TTConnect ve akıllı yönlendirme sistemi TTGuide ürünleri de fuar boyunca tanıtılacak.