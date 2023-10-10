Türk firmanın alternatif yakıtlı modellerine Avrupa'dan büyük ilgi

Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:08

Güncelleme: 10.10.2023 - 12:08

Anadolu Isuzu, portföyüne en son eklenen modeli NovoVolt'u ilk kez Busworld Europe Brüksel Fuarı'nda tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ?????başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarının yüksek beklentilerini karşılayan yeni modellerle geliştirdiği elektrikli araçlarını uluslararası etkinliklerde tanıtan Anadolu Isuzu, söz konusu geleneği bu yıl da sürdürdü.

Portföyüne en son eklenen NovoVolt modelinin tanıtımını Busworld Europe Brüksel Fuarı'nda ilk kez gerçekleştiren şirketin sergilediği alternatif yakıtlı diğer araçlar da katılımcılardan büyük ilgi gördü. Tamamen elektrikli CitiVolt modeli ise fuar kapsamında düzenlenen Busworld Vehicle Awards 2023'te 'Güvenli Otobüs' kategorisinde 'Mükemmellik' ödülü kazandı.





Verilen bilgiye göre, Anadolu Isuzu'nun ilk elektrikli Servis & Turizm otobüsü olan NovoVolt, Anadolu Isuzu'nun 2008'den bu yana ödüllü ve bilinen ürünü NOVO'nun elektrikli versiyonu olarak öne çıkıyor.

Elektrikli motoru ve yeniden tasarlanmış görünümü ile şehirlere sıfır emisyon, düşük gürültü ve modernlik getirmeye hazır olan NovoVolt'ta, otomobil dünyasında en güvenilir ve yüksek performanslı ürünlerden kabul edilen Allison şanzıman kullanılıyor.

NovoVolt, 165kwH batarya seçeneği ile 225 km'ye kadar menzil sağlıyor. NovoVolt'un elektrikli motoru 320kW güç ve 12kNm tork üretiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, 40 yılı aşkın bir süredir ticari araç üretimi yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

''Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışı pazarlardaki varlığımızı ve ürün çeşitliliğimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Kesintisiz büyüme yolculuğumuzda ürettiğimiz otobüs ve midibüslerimizi dünyanın 45'ten fazla ülkesine ihraç ediyoruz. Bu çerçevede yenilikçi ve çevreci modellerimizle küresel otobüs üretim endüstrisinin başlıca paydaşlarını bir araya getiren Busworld Europe Brüksel Fuarı'nda bu yıl da yerimizi aldık. Ticari araç üretimi alanındaki birikim ve uzmanlığımız ile ürettiğimiz araçların bu fuarda da olduğu gibi aldığı ödüller ve dünya çapında gördüğü büyük ilgi ve itibar bizleri çok mutlu ediyor.''

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Anadolu Isuzu'nun sergilediği alternatif yakıtlı diğer modelleri de katılımcılardan büyük ilgi gördü.





NovoCiti VOLT çevre dostu özellikleriyle öne çıkarken, tamamen elektrikli sürüş sağlayan CitiVolt modeli de fuarda beğeni topladı.

CitiVolt ayrıca fuar kapsamında düzenlenen Busworld Vehicle Awards 2023'te 'Güvenli Otobüs' kategorisinde 'Mükemmellik' ödülü kazandı.

Dünyada 'Yılın Sürdürülebilir Otobüsü' seçilen yüzde 100 biyogaz uyumlu Kendo 13 CNG ve Anadolu Isuzu'nun orta boy otobüs segmentindeki temsilcisi Isuzu Grand Toro da şirketin Busworld Europe Brüksel fuarındaki diğer yıldızları arasında yer aldı.