Türkiye’de otomobil parkı 30 yılda 6 kat büyüdü!

Yayınlanma: 19.05.2024 - 17:51

Güncelleme: 19.05.2024 - 17:51

Ülkemizin lokomotif sektörlerinden otomotivin, 1993 yılından bu yana yaşanan gelişmelere bakıldığında, dikkat çekici rakamlara ev sahipliği yaptığı görülüyor. 1990 yılında ciddi bir ivme kazanan ve 90’lı yıllarda en büyük hacme ulaştığı 1993 yılında 441 bin 133 adetlik otomobil satışına erişen Türkiye araç pazarında, geçtiğimiz yıl 967 bin 341 adet otomobil satıldı. 2,6 milyonluk otomobil parkı ise 30 yılda 15 milyonu aştı. Yaklaşık 6 kat büyüyen araç parkı ve pazarın gelişimiyle ilgili konuşan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “30 yıl içinde dört defa ekonomik krizle baş eden otomotiv sektörü, tüm zorluklara rağmen gelişimini sürdürdü. Ancak sektörümüzde alınacak çok yol var. Araç parkı yaş ortalamamızın yüksekliği, kişi başına düşen araç sayısı gibi unsurlar gelecekte potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

Sektörün önde gelen kurumlarından Otomerkezi.net, otomotivin 30 yıllık serüvenine ışık tuttu. 1993 yılıyla 2023 yılı karşılaştırması, pazardaki dinamiklerin değiştiğini ve önemli bir gelişim kaydedildiğini gözler önüne serdi.

1993 yılı otomobil parkı 2 milyon 619 bin 852’yken, 2023 yılında Türkiye otomobil parkı yaklaşık 6 kat büyüyerek 15 milyon 221 bin 134’e ulaştı. 1990 yılında büyük bir ivme kazanan ve en yüksek satış rakamına ulaşılan 1993 yılında 441 bin 133 adet otomobil satıldığı görülürken, geçtiğimiz yıl 967 bin 341 otomobil satıldığı belirtiliyor.

SEDAN SEVDASI YERİNİ SUV’A BIRAKTI

30 yıl önceye bakıldığında Türkiye’de hem sıfır hem de ikinci el otomobillerde tercih, yerli üretim Tofaş Şahin, Doğan, Kartal, Renault 9 Broadway & Spring & Fairway, 11 Flash, Flash S, Rainbow, Renault 12 Toros, Ford Taunus, Fiat Tempra, Fiat Tipo, Opel Vectra ve Astra olurken, 2023 yılında da benzer biçimde yerli üretim otomobillerin tercih edildiği ortaya çıkıyor. Fiat Egea, Renault Clio, Renault Megane, Opel Corsa, Toyota Corolla gibi modeller, 2023 yılında en çok satan sıfır ve ikinci el araçlar arasında yerini alıyor. Sedan otomobil tutkusunun ise yerini SUV ve crossover modellere bıraktığı görülüyor. Toros SW ve Kartal gibi station wagonların görevini bugün Doblo, Fiorino, Partner, Caddy gibi hafif ticariler alıyor. Ayrıca otomatik vites seçeneği tüketiciler için artık olmazsa olmaz tercihlerden biri olarak öne çıkıyor.