Volkswagen ID.5 güncellendi: Menzil ve güç artışı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 15:11

Güncelleme: 16.11.2023 - 15:11

Volkswagen ID.5, elektrikli coupe-SUV'u Nissan Ariya, Tesla Model Y ve Ford Mustang Mach-E gibi benzer şekilde şık aile EV'lerine karşı daha rekabetçi hale getirmek umuduyla birkaç önemli yükseltme aldı.

ID.5 serisi, diğerlerinin yanı sıra biraz yavaş olan 172 bg'lik temel modelin kaldırılması da dahil olmak üzere 2024 için yükseltiliyor. Güncellenen ID.5'in artık İngiltere'de sipariş edilebildiği ve alıcılara yalnızca iki model seçeneği sunulduğu açıklandı. Bunlar arkadan itişli ID.5 Pro ve dört tekerlekten çekişli ID.5 GTX.

VOLKSWAGEN ID.5 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni ID.5 Pro, 286 hp güç ve 535Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. Bu veriyle artık üretilmeyecek ID.5 Pro'dan 111 hp ve 75 Nm daha güçlü. Yeni ID.5 Pro için resmi bir 0-100 km/sa süresi ise henüz açıklanmadı.

Dört tekerlekten çekişli ID.5 GTX ise 40 bg daha güç kazanarak çift motorlu yapısının kombine güç çıkışını 295 hp'den 335 hp'ye yükseltiyor.

VW, güç tüketimini de azalttığını ve ID.5'in tek motorlu versiyonunda menzilin 526'dan 545 kilometreye çıkarılmasını sağlayan yeni bir batarya ile donattığını söylüyor. Buna ek olarak, arkadan itişli ID.5 modelleri artık 135kW maksimum şarj hızına sahip ve güncellenmiş ID.5 GTX ise 175kW'a kadar çıkabiliyor.

Araç sahipleri ayrıca bir şarj noktasına giderken bataryayı ön koşullandırabilecekler, böylece varışta hızlı bir şekilde doldurmaya hazır olacaklar.

VOLKSWAGEN ID.5 DONANIM

Volkswagen tüm dikkatini yürüyen aksam üzerinde yoğunlaştırmamış. ID.5'in içinde, markanın kullanımı daha kolay ve daha az hatalı olması amaçlanan bilgi-eğlence yazılımının en son sürümünü çalıştıran daha büyük bir 12,9 inç dokunmatik ekran bulunuyor. Merkezi ekranın altındaki sıcaklık ve ses seviyesi için dokunmaya duyarlı kontroller de artık aydınlatmalı ve dijital sürücü ekranı ve isteğe bağlı artırılmış gerçeklik baş üstü ekranı geliştirildi.

Arkadan itişli ID.5 Pro, panoramik cam tavan, LED matris farlar, üç bölgeli klima kontrolü, ısıtmalı ön koltuklar, kablosuz şarj pedi, anahtarsız giriş, adaptif hız sabitleyici ve arka görüş kamerası gibi standart donanımlarla Style veya Tech donanım seçeneklerinden biriyle alınabiliyor. Ayrıca yeni 12,9 inç dokunmatik ekranla birlikte kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto da sunuluyor.

VOLKSWAGEN ID.5 FİYATI

ID.5 Pro İngiltere 50 bin 940 sterlinden başlıyor. GTX'in fiyatı ise 55 bin 365 sterlin olarak belirlenmiş.