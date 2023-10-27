Volvo bor çeliği ile artık daha da sağlam: Yoldaki yeni tankın adı EM90!

Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:09

Güncelleme: 27.10.2023 - 17:09

Volvo, 12 Kasım'daki lansmanından önce tamamen elektrikli EM90 MPV'yi tanıtmaya devam ediyor ve bazı güvenlik özellikleri ile lüks kabinin ön gösterimini yaptı. EM90 Volvo'nun MOV alanına ilk girişi olacak ancak model ile şirket sınıf lideri olmak konusunda oldukça istekli.

Güvenlik cephesinde Volvo, EM90'ın çarpışmaların etkisini azaltmak için yapısında bor çeliği de dahil olmak üzere yüksek mukavemetli çelik kullandığını söyledi. MPV'nin yapısının kilit unsurlarından biri, yalnızca görüşü iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda güvenlik kafesinin sağlamlığına da katkıda bulunan çift A sütunlarıdır. Volvo sadece yolcuları değil, aynı zamanda MPV'nin temelini oluşturan değerli akü paketini de güvende tutmak istiyor.

Bu nedenle Volvo, çelik ve alüminyum yapı içeren "son teknoloji akü koruma teknolojileri" uyguladığını söylüyor. Yüksek çözünürlüklü kameralar, çevresel görüş kameraları, milimetre dalga radarı ve ultrasonik sensörler de dahil olmak üzere çok sayıda güvenlik ve gelişmiş sürücü destek sistemi de uygulanmış.

Standart özellikler arasında, kabin içindeki havanın dışarıdaki havadan daha temiz olmasını sağlayan bir hava temizleme sistemi de yer alacak. Bu, ön iyonizasyon ve tüm PM 2.5 partiküllerinin %95'ine kadarını giderebilen fiber bazlı bir filtre sayesinde mümkün oluyor. EM90 ayrıca Bowers & Wilkins'in 2.460 watt gücünde 21 hoparlörlü ses sistemi ve ön koltuk başlıklarına yerleştirilmiş hoparlörlerle donatılacak.

Volvo küresel yeni otomobil programları başkanı Erik Severinson bir basın açıklamasında "EM90 İskandinav tarzında konfor ve huzur sağlamak için tasarlandı" ifadelerini kullanırken ardından şöyle devam etti:

"Modern lüks için yeni bir standart belirleyen bir otomobil günümüzde genellikle 'yaşam kalitesi' ifadesiyle değiştirilebilen bir kelime. Volvo Cars olarak, bu yeni zihniyetten yararlanmak için benzersiz bir konumdayız. Ne de olsa İsveçliyiz, yaşam kalitesinin hayatta olmak kadar önemli olduğuna inanan bir yerden geliyoruz."

Volvo EM90, Çin'de satışta olan Zeekr 009'u temel alıyor. Çin, EM90'ın satılacağı ilk pazar olacak ve yerel ön siparişler 12 Kasım'da başlayacak.