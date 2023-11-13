Volvo'nun ilk elektrikli minivanı M90 tanıtıldı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 12:38

Güncelleme: 13.11.2023 - 12:38

Otomobil devi Volvo'nun "hareket halinde bir oturma odası" olarak tasarladığı ilk elektrikli minivan modeli EM90, resmen tanıtıldı.

Volvo EM90 cesur dış tasarım unsurlarıyla öne çıkıyor. Dış tasarımının odak noktaları arasında "Thor'un Çekici" far dizisi, aydınlatmalı ön ızgara ve logo, Volvo'nun imzası olan dikey arka lambalar ve aerodinamik verimliliği artırmak için tasarlanan ve 19 inç veya 20 inç konfigürasyonunda sunulan jantlar yer alıyor.

Volvo EM90, 15,4 inç bilgi-eğlence ekranı, 21 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi, tavana monte 15,6 inç ve dahili hava temizleyici gibi bir dizi teknolojik olanak içeren pelüş deri yüklü kabiniyle tüketicileri cezbetmeye çalışıyor. Birinci sınıf bir iç mekan düzeniyle birleşen tamamen elektrikli sürüş deneyimi sunuyor.

Volvo İcra Kurulu Başkanı Jim Rowan, "EM90 ile Volvo Cars'ın mirasını ve güvenlik alanındaki liderliğini heyecan verici yeni elektrikli MPV segmentine taşıyoruz. Bu, daha önce keşfetmediğimiz yeni pazar taleplerine ulaşmamızı sağlıyor ve Volvo markasının cazibesini daha fazla insana ulaştırıyor" açıklamasında bulundu.

Rowan, "Çok eski bir klişe ama gerçekten de ev gibisi yok. Sevdiklerinizle bağlantı kurabileceğiniz, gerçekten kendiniz olabileceğiniz bir yer. İşte bu ev hissi yeni EM90'ımıza ilham verdi, yaşam için yeri olan bir otomobil" diye ekledi.

Volvo EM90'nın, 96 yıl boyunca elde edilen bilgi ve deneyime dayanarak, firmanın en ileri teknolojisini ve konforunu sunduğu kaydedildi.

İlk olarak Çin pazarını deneyimleyecek olan Volvo EM90, 114 bin dolarlık fiyatı ile alıcılara sunulacak.

Volvo EM90 Özellikleri:

116 kWh batarya kapasitesi

738 km menzil (CLTC)

272 HP

343 Nm Tork

0-100 km/s 8,3 sn