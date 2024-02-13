Volvo'nun tamamen elektrikli olarak tasarlanan ilk kamyonu Türkiye'ye geliyor!

Yayınlanma: 13.02.2024 - 18:21

Güncelleme: 13.02.2024 - 18:21

Dünyadaki birçok kamyon üreticisi gibi Volvo Trucks da elektrikli araç (EV) teknolojisini özenle araştırıyor. Bununla birlikte, önceki tüm EV'leri içten yanmalı motorlu araçlar için tasarlanmış platformlar üzerine inşa edilmiştir. Ancak artık bu sürenin sonuna gelindi.

Volvo FM Low Entry, İsveçli şirket için çığır açan bir adımı temsil ediyor ve yalnızca elektrikli araçlara yönelik ilk kamyon platformunu işaret ediyor. Avrupa, Türkiye ve Güney Kore gibi önemli pazarlarda hizmete girecek olan bu platform, atık toplamadan mal dağıtımına ve şantiye operasyonlarına kadar bir dizi görev için tasarlandı.

32 TONLUK BRÜT AĞIRLIK

FM Low Entry, 360 kWh'ye kadar toplam kapasiteye sahip dört batarya ile donatılmıştır. Bu da kamyonun 200 km kadar menzil sunabileceği anlamına geliyor. Batarya, gücü 483 hp (360 kW/489 PS) motora gönderecek ve 19 ila 32 ton brüt araç ağırlığına sahip olacak.

Volvo Cars'a bağlı olmayan Volvo Trucks, platformu oldukça esnek olacak şekilde tasarladı. Beş farklı aks konfigürasyonuna sahip olacak. Bunlar 4X2, 6X2, 6X4, 8X2 ve 8X4. Ayrıca, alıcılar bir ila dört koltuklu modelleri seçebilir ve kamyonu çeşitli operasyonel ihtiyaçlara ve tercihlere göre uyarlayan genişletilmiş yüksek yataklı kabini tercih edebilirler. Kamyonun nakliyede kullanılabileceği gibi şantiyede hatta çöp toplamada dahi kullanılabileceği de vurgulandı.

YENİ KAMERA İZLEME SİSTEMİ

İsveçli şirket, sürücünün mükemmel bir görüşe sahip olmasının kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Gerçekten de FM Low Entry, İngiltere'nin ağır hizmet araçları için yeni Direct Vision standardında beş yıldız kazandı. Ayrıca sürücüye kamyonunu çevreleyen alanın mümkün olan en iyi görüntüsünü sağlamak için Volvo'nun yeni gelişmiş Kamera İzleme Sistemi ile birlikte geliyor.

Volvo Trucks Başkanı Roger Alm konu üzerine şöyle konuştu:

"Bu sıfır emisyonlu kamyon, şehir içi taşımacılık için mükemmel bir şekilde uygun ve sürücüler düşünülerek tasarlanmış elektrikli ürün yelpazemize harika bir ektir. Güçlü, ancak sürüşü yumuşak ve manevra yapması kolay. Yeni Volvo FM Low Entry, elektrikli teklifimizi genişletme ve daha fazla müşterinin karbon emisyonlarını azaltmasını sağlama hedeflerimizle mükemmel bir uyum içindedir."

NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

FM Low Entry'nin satışına bu çeyrekte başlanacak ve üretim 2024'ün ikinci çeyreğinde başlayacak.