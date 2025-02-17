XC90 3. nesliyle Türkiye’de

Yayınlanma: 17.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.02.2025 - 04:00

İç mekânda kullanıcı dostu bir deneyim sunan 11.2 inç yüksek çözünürlüklü bilgieğlence ekranı dikkat çekiyor. Piksel yoğunluğu yüzde 21 artırılarak daha net ve keskin görüntü kalitesi sağlanan XC90’ın ekranının en büyük yeniliği içerisinde yapıldı. Artık haritalar, medya ve telefon gibi en sık kullanılan uygulamalar ve kontroller ana ekranda yer alıyor. Bu sayede sürücüler, en çok kullandıkları özelliklere daha az dokunuşla ulaşabiliyor.

WLTP sonuçlarına göre tek şarjla 69 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil sunabiliyor. Hibrit sistemi, ihtiyaç halinde içten yanmalı motorla birleşerek 800 km’den fazla menzil sağlıyor.

En güvenli otomobillerden biri olarak tasarlanan XC90, gelişmiş güvenlik kafesi ve kapsamlı aktif güvenlik özellikleri ile donatıldı. Radar ve ön kameraları sayesinde karşı şeride girme durumunu algılayarak çarpışma riskini önlemek için sürücüyü güvenli bir şekilde kendi şeridine yönlendirebiliyor.

Yeni XC90’ın efsanevi oturma konforu ve standart gelen iyileştirilmiş süspansiyon sistemi konfor açısından dikkat çekici. Her bir amortisör, yol koşullarına mekanik olarak uyum sağlayarak hem konforu hem de dengeyi optimize ediyor.

Havalı süspansiyon seçeneği ise sürücünün tercihine göre otomobilin yerden 20 mm alçalmasını veya 40 mm yükselmesini sağlıyor. Bu özellik; otomobile daha rahat giriş-çıkış, yüksek hızda aerodinamik sürüş ve engebeli arazide ilave sürüş yüksekliği gibi avantajlar sunuyor.

Sınırlı sayıda otomobilde sunulmak üzere Volvo XC90 B5 Mild Hybrid modeli 6 milyon 790 bin TL, Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid modeli ise 7 milyon 570 bin TL fiyattan satışa sunulacak.

ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN UMUDU FAİZLERİN DÜŞMESİNDE

Otomotiv başta olmak üzere yetkili satıcılık ve servis, lojistik ve sigorta sektörlerinde 35 yıldır faaliyet gösteren ve Avrupa’nın en büyük araç kiralama şirketi Europcar’ın 2002 yılından beri Türkiye temsilciliğini yürüten FDN Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Europcar Türkiye CEO’su Fırat Fidan, 2025 yılına dair sektör beklentilerini açıkladı.

Araç kiralama sektörü açısından kârsız bir yıl olan 2024’te ikinci el fiyatlarının artış oranı, günlük kiralama fiyatlarının yükselmemesi ve enflasyonun maliyet artırıcı etkisi ile araç başı zararın 120- 300 bin TL arasında olduğunu kaydeden Europcar Türkiye CEO’su Fırat Fidan, “2025 yılının ilk yarısında küçülme beklediğimiz sektörün, yılın ikinci yarısında dezenflasyon politikalarının uygulanması ve faizlerin düşürülmesi durumunda büyüme trendini yıl bitmeden yakalamasını umuyoruz. Ancak faizler düşmezse; finansmandaki sıkıntılar, sektörü ciddi anlamda zora sokar” dedi.

Fidan, kısa dönem araç kiralama sektörüne ilişkin raporun henüz tamamlanmadığını ancak 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 0.2 daralan sektörün 2024 yılı sonunda biraz daha daralmış olmasının beklendiğini kaydetti. Araç kiralamadaki en güncel trendlere değinen Fidan, Türkiye’de şehir içinde motosiklet ve scooter pazarının daha çok büyüyeceğini, ancak paylaşımlı araç kiralama sistemlerinin doğası gereği ülkemizde çok gelişmeyeceğini öngördüklerini kaydetti.

FDN Grubu’un 2024 yılı cirosunun 14.5 milyar TL seviyesinde olduğunu, 2025’te bu rakamın 22 milyar TL olmasını öngördüklerini kaydeden Fidan, bu yıl maliyet kontrolünü ve finansmanı güçlendiren, nakit akışını iyi yöneten ve pazar şartlarına göre hareket etmeye odaklanan bir strateji uygulayacaklarını, bununla birlikte özellikle yurtdışındaki güçlerini artırmayı planladıklarını açıkladı.

MADRİD’DEN KARSAN OTONOM E-ATAK’A TAM NOT

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla yolunda emin adımlarla ilerleyen Karsan, dünya çapında gerçekleştirdiği ilklere bir yenisini daha ekledi. Madrid’in Leganes bölgesinde bir hafta boyunca halka açık olarak gerçekleştirilen bir araç testi ile şehir sakinlerini otonom toplu ulaşım teknolojisiyle buluşturan Karsan, bu teknolojinin geleceğin değil, bugünün teknolojisi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Basınının yoğun ilgi gösterdiği araç testi İspanya basınında geniş yer buldu. Karsan Otonom e-ATAK ile 2.3 km’lik açık trafik güzergâhında, yoğun yağmur altında son derece başarılı bir deneme sürüşü yapıldığına vurgu yapan Karsan CEO’su Okan Baş, Leganes testi için, “Norveç ve Finlandiya’da açık trafikte biletli yolcu taşıyan ilk seviye-4 otonom otobüsümüz olan Karsan Otonom e-ATAK’ın, Avrupa’nın en önemli şehirlerinden birinde gördüğü bu büyük ilgi, şehir sakinlerinin toplu ulaşımdaki bu inovasyona olan merakını ve ihtiyacını açıkça ortaya koyuyor” dedi.