Yakıt türüne göre 2023 satışları açıklandı: Her 3 aracın 2'si benzinli...

Yayınlanma: 23.01.2024 - 14:17

Güncelleme: 23.01.2024 - 14:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'de 2023 yılında 2 milyon 290 bin 280 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını açıkladı. 2023 satış istatistiklerini yayımladı.

Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleşti.

Aralık ayında 199 bin 259 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,3'ünü otomobil, yüzde 38,3'ünü motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-ARALIK 3 ARAÇTAN 2'Sİ BENZİNLİ

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 adet otomobilin yüzde 66,1'i benzinli, yüzde 16,3'ü dizel, yüzde 9,3'ü hibrit, yüzde 6,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'lidir. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 221 bin 134 adet otomobilin ise yüzde 35,6'sı dizel, yüzde 33,5'i LPG'li, yüzde 28,7'si benzinli, yüzde 1,5'i hibrit ve yüzde 0,5'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.