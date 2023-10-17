Yeni BMW 520d xDrive ön siparişe açıldı: 5 milyonu geçti...

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:17

Güncelleme: 18.10.2023 - 13:24

BMW 5 Serisi'nin en çok tercih edilen dizel motor seçeneği ile Yeni BMW 520d xDrive Sedan'ın, Mild Hybrid versiyonuyla daha düşük yakıt tüketimi, daha az karbon salımı ve daha yüksek performansı bir arada sunmayı vadediyor.

Kullanılan dört silindirli 2 litre hacmindeki dizel ünite, 197 beygir güç ve 400 Nm de tork üretiyor. Mild hybrid teknolojisinin destekçisi elektrikli ünite ise 11 beygir güç 25 Nm tork değerine sahip.

BMW 520d TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BMW’nin 8 ileri Steptronic şanzımana yer verilen yeni BMW 520d xDrive Sedan 0'dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede çıkıyor. WLTP verilerine göre otomobilin yakıt tüketimi 5.6 ila 5.1 lt / 100 km arasında olarak dikkat çekiyor.

Yeni BMW 520d xDrive Sedan’ın iç mekanı, sürücü odaklı tasarımıyla öne çıkan BMW Curved Display (Kavisli Ekran) ile dikkat çekiyor.

Otomobilde 12,3 inç boyutunda gösterge ekranı ve 14,9 inç büyüklüğünde multimedya ekranı bulunuyor. BMW Curved Display ile otomobilin içinde yer alan fiziksel düğmeler en aza indirilmiş.

BMW 5 SERİSİ FİYAT

Yeni BMW 520d xDrive Sedan, 5.093.800 TL fiyatla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’ndaki yerini aldı.

Ön ve arka koltuk Isıtma, BMW Iconic Glow Böbrek Izgaraları ve 17 hoparlörlü 655 Watt ses çıkış gücüne sahip Bowers&Wilkins Ses Sistemi donanımlarının lansman süresince tüm otomobillerde ek donanım olarak sunulacağı paylaşıldı.

BMW I5 TARİHİ

Tamamen elektrikli Yeni BMW i5’te ise yılın son çeyreğinde ön sipariş sürecine başlanması planlanıyor.