Yeni Citroen SpaceTourer sınıf atlıyor: Konsol değişti, saklama alanları büyüdü

Yayınlanma: 07.01.2024 - 11:56

Güncelleme: 07.01.2024 - 11:56

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, konfor ve fonksiyonellik DNA'sını aktardığı yenilikçi ürünleriyle tüketicilere yenilikçi çözümler sunmayı sürdürüyor.

Citroen, yolcu taşımacılığında her açıdan üst sınıf özellikleri barındıran yeni SpaceTourer modelini tanıttı. Araçta yeni Citroen tasarım dilini yansıtan ön tasarım, daha güçlü ve modern bir görünüm oluşturuyor.

Yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ile daha konforlu ve daha teknolojik olan yeni SpaceTourer, artırılmış akıllı saklama bölmeleriyle ise daha da pratik bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

PROFESYONEL TAŞIMACILIK

Yeni SpaceTourer, Citroen'in içinde olmaktan mutluluk duyulan, çok yönlü kullanım sunan ferah otomobiller geliştirme konusundaki uzmanlığını yansıtıyor. Yeni SpaceTourer, günlük kullanımda pratik ve kullanıcı dostu bir model. Ayrıca SpaceTourer yalnızca aile, arkadaşlar, spor takımları gibi kalabalık kullanım için ideal bir MPV olmakla kalmıyor, aynı zamanda profesyonel yolcu taşımacılığına da cevap veriyor.

SpaceTourer, tüm detaylarında yeni Citroen tasarım kimliğini taşıyor. Bu, özellikle markanın yeni oval logosunun yer aldığı ızgarada açıkça görülüyor. Yeni logo, aracın ön cephesine modern bir dokunuş katıyor.

CITROEN SPACETOURER TASARIM

Yeni SpaceTourer’ın ön farları yeniden tasarlandı ve yeni Citroen marka kimliğinin parçası olan ışık imzasını barındırıyor. Farlardaki iki yatay şeridi birbirine bağlayan dikey bir şerit ise dikkati çekiyor. 17 inç jantların ortasında ise yeni logo yer alıyor.

İç mekanda ise yeni ön konsol dikkat çekiyor. Orta konsolun üstünde yer alan yeni 10 inçlik merkezi HD dokunmatik ekran kullanıcılara yeni bir deneyim sunuyor. Ayrıca yeni SpaceTourer daha büyük, daha fazla sayıda ve daha akıllı saklama alanlarıyla işlevsellik seviyesini daha da yükseltiyor.

Örneğin, konsolun her iki üst yanındaki bardak tutucular, akıllı telefon saklama alanı olarak da kullanılabiliyor. Yeni konsolda üst depolama alanı genişledi ve tabletler için bir alana yer verildi. Üst donanım seviyelerinde ayrıca ek bir kapak da yer alıyor. Ön konsolun orta bölümünde, vites seçiciyi ve sürüş modu seçiciyi barındıran yeni bir kontrol arayüzü sunulurken akıllı telefonlar için kablosuz şarj bölgesiyle birlikte geniş bir saklama alanı mevcut.

CITROEN SPACETOURER YENİ DİREKSİYON

SpaceTourer’ın tamamen yeni direksiyonunda ise farklı entegre kontrollere (telefon, ses sistemi, sürüş yardımları gibi) yer veriliyor ve yeni direksiyon ısıtmalı olarak tercih edilebiliyor.

Direksiyondaki yeni tasarım daha işlevsel ve daha ergonomik bir kullanım sunarken göbekteki yeni logoyla birlikte daha modern bir görünüm oluşturuyor. Yeni SpaceTourer, 8 vitesli otomatik şanzımanla 180 HP BlueHDi dizel motorla da tercih edilebiliyor.