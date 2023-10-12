Yeni Kia EV5 ile tamamen elektrikli SUV'larda yeni rekabet başlıyor

Yayınlanma: 12.10.2023 - 18:18

Güncelleme: 12.10.2023 - 18:18

Kia EV5 SUV hakkında yeni bilgiler, aracın Çin'deki 2023 Chengdu Motor Show'da ilk kez tanıtılmasının ardından, Kia'nın Kore'deki EV Günü'nde açıklandı. Keskin bir tarza sahip EV5, Koreli üreticinin ürün gamında halihazırda piyasaya sürülen EV6 ve EV9 elektrikli SUV'lara katılacak.

Daha küçük EV3 SUV'un ardından ve EV4 sedan ile birlikte 2025 yılında gelecek her ikisi de EV Day etkinliğinde konseptlerle tanıtıldı. Sunum sırasında Kia ayrıca Slovakya'da üretilen EV2'nin 2027 yılına kadar geleceğini ve bunun daha küçük bir hatchback boyutunda olacağını planladığını belirtti.

Şekil açısından beş koltuklu EV5, daha büyük EV9'u örnek alıyor, bu nedenle daha alçak ve daha şık EV6'dan daha pratik bir deneyim sunacak.

EV6 ve EV9 gibi EV5 de Kia'nın ısmarlama EV platformu olan E-GMP üzerine oturuyor. 'Standart', 'uzun menzilli' ve 'uzun menzilli AWD' olmak üzere üç varsiyon duyuruldu.

Standart EV5, Çin pazarında 64kWh batarya ve 217 hp elektrik motoruyla geliyor. Kia ayrıca standart otomobil için 530 km menzil iddia ediyor. Ancak Avrupa WLTP standardı yerine Çin'deki CLTC testlerine göre.

Uzun menzilli varyant 88kWh batarya maksimum 715 km menzile (CLTC) sahip aynı elektrik motoruyla geliyor.

Uzun menzilli AWD modeli aynı batarya paketine ve toplam 312 bg'lik çift motorlu bir kuruluma sahip olacak. Burada ise menzil 648 km'ye (CLTC) düşüyor.

Kia, EV5'in "ilgi çekici bir sürüş deneyimi" sunan sportif bir "GT" versiyonunu üreteceğini de açıkladı. EV6 GT 577 hp güç ve 3.5 saniyelik 0-100 km süresiyle geliyor ve EV5 GT için de benzer rakamlar bekleniyor.