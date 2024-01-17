Yeni Lancia Ypsilon TV çekiminde objektiflere yakalandı...

Yayınlanma: 17.01.2024 - 07:30

Güncelleme: 17.01.2024 - 07:30

Yeni Lancia Ypsilon, Peugeot 208 tabanlı yeni süpermini'nin yer aldığı bir TV çekimi sırasında istemeden de olsa tam olarak ortaya çıktı.

Yakın zamanda yapılan bir TV çekimi sırasında çekildiği anlaşılan tek görüntü, MINI Cooper rakibinin arka tarafını tamamen gizlenmemiş olarak gösteriyor. Otomobilin oranları anlaşılır bir şekilde aynı platformu paylaştığı 208'e benziyor, ancak tasarım benzersiz.

Yetmişli yıllarda Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki küresel başarısı sayesinde ünlenen klasik Lancia Stratos'tan esinlenen dairesel kuyruk lambaları en dikkat çekici olanı. Ancak benzerlikler burada sona eriyor. Stratos'un şık şekli daha geleneksel bir süpermini gövdeyle değiştirilmiş.

LANCIA YPSILON TASARIMI

Bununla birlikte, Ypsilon'un beş kapılı gövdesini bir dizi gizli arka kapı koluyla gizlemeye çalışacağını görebiliyoruz. Belirgin arka spoyler gibi eğimli tavan çizgisi de 208'inkiyle neredeyse aynı. Bagaj kapağındaki Lancia yazısı ve C sütunlarındaki rozetler, İtalyan küçük otomobilin yolda başka bir şeyle karıştırılma tehlikesinin çok az olduğu anlamına geliyor.

Yeni Ypsilon'un ön kısmına ait daha önceki bir teaser fotoğrafı, tasarımın Nisan 2023'te ortaya çıkan Lancia Pu+Ra HPE konseptinden ilham alacağını gösteriyordu. autoexpress'te yer alan habere göre en belirgin detay, Lancia'nın 'calice' olarak adlandırdığı üç elemanlı ön gündüz farları. Kaputun üzerinde, arka tarafta olduğu gibi markanın logosu yerine Lancia'nın isim levhası yer alıyor. Ne yazık ki, TV çekimlerinden elde edilen fotoğraflar bize yeni otomobilin burnuna doğru düzgün bir bakış imkânı vermedi.

Yeni Ypsilon, CMP platformunu 208'in yanı sıra Vauxhall Corsa ve Mokka gibi modellerle paylaşacak. Buna rağmen Lancia, içerideki bazı benzersiz dokunuşlarla yaratımını ayırt etmeyi umacak.

LANCIA YPSILON TEKNOLOJİ

Bunların arasında markanın 'Sound Air Light Augmentation' anlamına gelen S.A.L.A bilgi-eğlence sistemi de yer alacak. Tamamen kişiselleştirilebilir, widget tabanlı bu sistem iki HD ekran kullanıyor ve Lancia'ya göre ana ekran 'Ses, Hava ve Işık' için merkezi bir kontrol paneli ya da bizim deyimimizle radyo, klima kontrolleri ve aydınlatma ayarları olarak hizmet veriyor.

İtalyanca'da 'sala' kelimesi oturma odası anlamına geliyor ve Lancia'nın iddiasına göre bu yeni teknoloji müşterilerin "nereye giderlerse gitsinler kendilerini evlerinde hissetmelerini" sağlayacak. Tam olarak nasıl olduğunu Lancia CEO'su Luca Napolitano şu sözlerle açıklıyor:

"S.A.L.A sürücünün ve yolcunun sadece bir düğmeye dokunarak veya sesleriyle araç içi ortamı uyarlamalarını sağlıyor."

LANCIA YPSILON TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Belirtildiği gibi, yeni Lancia Ypsilon, Stellantis serisindeki diğer modellerle temel dayanaklarını paylaşacak. Bu da hem benzinli hem de tamamen elektrikli güç aktarma organları seçenekleriyle sunulacağı ve tamamen elektrikli modeller söz konusu olduğunda, muhtemelen kullandıkları 54kWh batarya ile 400 kilometreye kadar menzile sahip diğer e-CMP ürünleriyle teknik özellikleri paylaşacağı anlamına geliyor. Bunun ötesinde, yanmalı modellerin de güç aktarma organlarını Peugeot ve Corsa ile paylaşması bekleniyor.

Ypsilon, içten yanmalı motor seçeneğiyle sunulacak tek yeni dönem Lancia modeli olacak ve sıradaki iki modelin yalnızca elektrikli olması bekleniyor.