Yeni Tesla Model Y ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 18.06.2024 - 09:57

Güncelleme: 18.06.2024 - 09:57

Tesla CEO'su Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, Model Y'nin makyajlanacağına dair önceki söylentilerin aksine, 'yenilenmiş' bir elektrikli SUV'un bu yıl gelmeyeceğini doğruladı. Raporlar daha önce aracın kod adı "Juniper" olan yeni bir versiyonunun yakında yolda olduğunu belirtmişti.

Markanın patronu Musk, X'te önümüzdeki ay yeni bir modelin geleceğine dair şüphelerini dile getiren bir kullanıcıya şu yanıtı verdi: "Bu yıl hiçbir Model Y 'yenilenmesi' çıkmayacak."

Tesla otomobillerinde kademeli olarak küçük iyileştirmeler yapıldığını da sözlerine ekledi: "Tesla'nın otomobillerini sürekli olarak geliştirdiğini belirtmeliyim, bu nedenle 6 ay daha yeni olan bir otomobil bile biraz daha iyi olacaktır."

YENİ MODELDE NELER BEKLENYİOR?

Bununla birlikte, Tesla Model Y'nin önemli ölçüde revize edilmiş bir versiyonunun eninde sonunda ortaya çıkmasını bekleniyor. Yeni bir dış görünüme sahip olan bu versiyon, yakın ilişkili Model 3 sedan modelinin en yeni versiyonunda zaten görülen güncellemeleri getiriyor. Bir sonraki Model Y için iç mekan güncellemelerinin yanı sıra menzil ve performans iyileştirmeleri de bekleniyor.

Tesla Model 3 ve Model Y, kabuk altında çok benzer teknolojiyi kullanıyor ve güncellenmiş Model Y'nin, aile benzerliğini tutarlı tutmak için aynı farlar da dahil olmak üzere Model 3'ten türetilmiş bir 'yüze' sahip olması bekleniyor. Farklı koltuklar ve direksiyon simidi düğmeleri lehine gösterge çubuklarının kaldırılması gibi iç mekân güncellemeleri de bir sonraki Tesla Model Y'de görünebilir.

Daha önce aracın bu yılın eylül ayında ortaya çıkabileceği tahmin ediliyordu, ancak görünüşe göre önemli güncellemelerin en azından 2025 yılına kadar beklemesi gerekecek. Model 3'ün fiyatları makyajla birlikte düşmüştü, Model Y için de aynı durum söz konusu olabilir.