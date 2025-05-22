Yılın otomobili adayları belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 10’uncu kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için finale kalan 7 modelin ardından “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” adayları da belli oldu. Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı seçimler sonucunda bu kategorilerde ilk üçe kalan adaylar 1 Haziran’da açıklanacak. Kazanan adaylar ise 17 Haziran’da düzenlenecek Türkiye’de Yılın Otomobili ödül töreninde belli olacak.

TÜM KATEGORİ ADAYLARI AÇIKLANDI

Bu yıl ki yarışmanın en heyecanlı geçmesi beklenen kategorisi “Yılın Tasarımı” olacak. Rekabetin en yoğun yaşanacağı bu kategoride; Aston Martin Vanquish, Audi A6 e-tron, BMW 2 Serisi Gran Coupé, Cupra Terramar, Kia EV3, Mercedes-Benz AMG GT, Porsche Macan ve Renault Rafale birincilik için yarışacaklar.





Yarışmanın bir diğer kategorisi olan “Yılın İnovatif Projesi” adayları arasında da “Bosch’un tamamen kendi tasarımı ve kendi sistem çipi (SoC) ile Tasarlanan Yeni Radar Sensörü, şarj edilecek aracı kendi tespit edip, şarj işlemini başlatıp yine otonom olarak şarj işlemini bitirebilen Chargebot Mobil Şarj Çözümü, Renault Rafale’nin Elektrikli Saydamlığı Değişen Tavan Özelliği ve Stellantis’in Otonom Sürüş Teknolojisi STLA AutoDrive” yer alıyor.

Her yıl merakla beklenen “Yılın Basın Lansmanı” ise yine kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Birbirinden kreatif ve başarılı lansmanlar arasında da şu markaların tanıtım organizasyonları yarışacak ve birincilik OGD üyelerinin oylarıyla sahibini bulacak; “BYD Modelleri Test Sürüşü (Sapanca), BMW X2 ve MINI Countryman (Kalem Adası), BMW X3 ve BMW 2 Serisi Gran Coupé (Batman-Mardin), Hyundai Santa Fe (Çeşme), Mercedes-Benz G580 (Kapadokya), Peugeot 3008 (Antalya), Renault Duster (Kendi Lansmanını Yap), Renault Rafale (İzmir), Toyota GR Hilux Sport (Kapadokya) ve VW ID.7, VW ID.4, VW ID.3 (İzmir)”

PREMIUM MODELLERDE BÜYÜK REKABET

Bu yıl ilk kez eklenen “Yılın Premium Otomobili” kategorisinde de zorlu bir yarış olacak. Bu kategoride yarışan markaların modelleri ise şöyle sıralanıyor; “Aston Martin Vanquish, Audi A5, Audi A6 e-tron, Audi Q4 e-tron, Audi Q6 e-tron, BMW 1 Serisi, BMW 2 Serisi Gran Coupe, BMW X2, Lexus LBX, Lexus RZ, Mercedes-Benz CLE, Mercedes-AMG GT, Porsche Macan ve Porsche Panamera.”

Türkiye’de Yılın Otomobili için 7 finalist model de şu şekilde sıralanmıştı; “BYD SEAL U, JAECOO 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster.”